Renan Barao signe avec le Championnat de bataille serbe

L’ancien champion des poids coq de l’UFC, Renan Barao, a signé un nouveau contrat d’agent libre avec le championnat de bataille de Serbie.

SBC a récemment annoncé la signature de Barao pour un accord multi-combats. Voici la déclaration de la promotion publiée sur Instagram concernant l’arrivée de Barao.

La déclaration de SBC sur la signature de Barao est la suivante: «Nous avons un petit invité spécial et un honneur incroyable et rare d’accueillir l’ancien champion du monde UFC, la légende du sport MMA Renan Barao! @renanbaraoufc ‌Renan est un ancien champion des poids coq de l’UFC qui a connu l’une des plus longues séquences victorieuses de l’histoire du sport MMA – 32 victoires consécutives! Tout en étant le champion du monde UFC, il a été classé parmi les trois meilleurs combattants livre pour livre et a été considéré comme l’un des meilleurs combattants MMA de la planète! Renan a signé un contrat pour plusieurs combats pour les apparitions lors des événements de vengeance du championnat de bataille de Serbie! »

Barao (34-9, 1 NC) a récemment été libéré par l’UFC après avoir perdu cinq combats d’affilée. Barao a en fait perdu huit de ses 10 derniers combats au total, y compris son récent dérapage perdant qui a culminé en un point bas après avoir perdu contre Douglas Silva de Andrade et se faire couper. Entre 2012 et 2014, Barao a détenu le titre de poids coq UFC et a été très apprécié dans la conversation livre pour livre.

Barao rejoint maintenant l’alignement émergent du Championnat de bataille serbe, qui a également d’anciens éliminateurs de l’UFC Junior Albini et Fabio Maldonado sur son alignement. La promotion a été disposée à dépenser de l’argent pour attirer des talents à l’étranger, et bien qu’il ne soit pas le même combattant qu’il était, Barao est toujours un grand nom qui attirera sûrement les fans de MMA à regarder les combats de la promotion.

SBC n’a pas annoncé qui Barao combattra dans ses débuts promotionnels et ne le fera probablement pas avant la fin de la pandémie de coronavirus. La promotion pourrait signer un autre agent libre “nom” pour le combattre, ou peut-être correspondre à une perspective que l’organisation est élevée contre Barao. Bien que l’on puisse attendre peu de Barao compte tenu de sa forme récente, il peut peut-être défier les probabilités et rebondir de son dérapage brutal à l’UFC avec SBC.

Qui aimeriez-vous voir Renan Barao se battre dans le championnat de bataille serbe?