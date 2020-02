Renato Moicano: Damir Hadzovic un bagarreur difficile, mais pas très technique

Le vétéran de l’octogone brésilien Renato Moicano ne sous-estimera pas Damir Hadzovic. Mais il voit un chemin clair pour la victoire à l’UFC Brasilia.

Moicano aura l’avantage à domicile quand il fera ses débuts légers sur la prochaine carte de l’UFC à Brasilia, au Brésil, le 14 mars. Une ceinture noire en jiu-jitsu avec six victoires de soumission à son actif en MMA, il sait que Hadzovic n’a jamais été engagé en 18 combats professionnels.

Cela dit, le talent de l’American Top Team pense que ses compétences de grappin pourraient être trop pour le poids léger bosniaque.

“Il est plus un bagarreur”, a déclaré Moicano à MMA Fighting. «Sa technique n’est pas très soignée. C’est un bon gars dur. D’après ce que j’ai vu, il n’est pas très technique dans le domaine des arts martiaux. Il se débrouille bien aux pieds et se défend bien quand il va au sol pour éviter de se soumettre. Je pense qu’il s’appuie plus sur ses attributs physiques que sur les techniques, mais est toujours un adversaire dangereux. Je dois faire attention. “

L’UFC Brasilia marque la première participation de Moicano à 155 livres, de sorte que les «attributs physiques» de son adversaire peuvent être un facteur dans un concours en trois tours. Moicano comprend cela, mais mise sur une leçon tirée du fondateur du jiu-jitsu Helio Gracie.

“La technique l’emportera toujours sur la force”, a déclaré Moicano. “C’est comme Helio disait, il n’y a pas de cou solide pour résister à un étranglement à l’arrière. Vous ne pouvez pas entraîner votre cou.

«Nous devons nous concentrer sur notre technique, mais être conscient de ses attributs physiques. Il est fort, il est dur, mais la technique fera la différence. Il n’est pas idiot sur le terrain, il a combattu des adversaires coriaces comme Marcin Held et a gagné par KO après être allé au sol, mais ce n’est pas son arme principale. Il connaît les bases pour pouvoir se relever, mais mon jeu au sol est définitivement une bonne stratégie pour le battre. »

Le combattant originaire de Brasilia utilisera le combat de mars comme un bâton de mesure pour son avenir en poids léger. L’événement ne marque que sa deuxième apparition dans sa ville natale, un tirage à la majorité controversé au Shooto Brasil 36 où Moicano a été initialement annoncé comme vainqueur, mais la promotion a déclaré plus tard que les tableaux de bord avaient été mal lus et renversé le résultat officiel.

Moicano s’est senti «volé» à Brasilia, mais il revient en tant qu’athlète différent. Plus expérimenté, le joueur de 30 ans est «très excité» de se battre sous les lumières vives de l’UFC.

Contrairement à tous les autres coéquipiers de ses jours pré-UFC, Moicano a choisi de ne pas y assister lorsque le premier événement UFC est venu au gymnase Nilson Nelson à Brasilia. À l’époque, il détenait le titre de poids plume Jungle Fight. Mais il était superstitieux.

“J’ai” J’ai décidé de n’assister à un événement de l’UFC qu’à moins d’y être invité “”, a-t-il déclaré. «Je n’achèterais jamais de billet pour aller à l’UFC. C’est comme on dit en jiu-jitsu: si vous utilisez la ceinture noire de quelqu’un d’autre, vous ne deviendrez jamais une ceinture noire. Je pensais que je ne deviendrais jamais un combattant de l’UFC si j’achetais un billet pour aller à l’UFC. Je ne sais pas pourquoi, mais c’était ma superstition. “

“Je ne l’ai même pas regardé. Je me souviens que tous mes amis y sont allés (et) tout le monde est tellement excité à ce sujet, mais je suis resté à la maison pour m’entraîner. J’ai frappé le sac, j’ai couru et je pensais tout le temps au jour où je me battrais à l’UFC. J’irais là-bas pour me battre, pas pour regarder. En fin de compte, nous allons enfin le faire maintenant. “