Renato Moicano déçu de son comportement après l’UFC Brasilia, Felder ou Iaquinta

Renato Moicano n’est pas satisfait de la façon dont il s’est comporté après sa victoire à l’UFC Brasilia.

Moicano passait au poids léger après des pertes consécutives et a rapidement soumis Damir Hazdovic en moins d’une minute. Après la victoire, on pouvait entendre le Brésilien se plaindre de l’émission car il voulait se battre plus longtemps étant donné qu’il était à la maison et voulait vraiment voir comment son corps se comporterait en poids léger.

Pourtant, il n’a pas eu cette opportunité, c’est pourquoi il a agi, mais il regrette ses actions.

«J’étais un peu frustré parce que je voulais me battre devant ma famille et mes amis et mes fans au Brésil. L’atmosphère était vraiment différente de celle à laquelle je suis habitué, donc c’était une expérience unique. Ce n’était pas un bon comportement et je me suis trompé », a déclaré Moicano à BJPENN.com. «Mais j’étais frustré parce qu’il n’y avait pas de fans et cela me mettait en colère parce que je m’entraînais si dur. Le gars n’a pas arrêté le démontage mais j’avais tort de faire ce que j’ai fait après le combat. Damir est un bon gars et c’est un père de famille. J’ai dû mieux le traiter mais je suis content de ma performance. J’ai perdu la tête à la fin du combat et je veux m’excuser auprès de tout le monde. »

Bien qu’il n’ait combattu que pendant 44 secondes, Moicano dit qu’il se sent à l’aise avec la légèreté. Il dit qu’il pesait environ 175 livres à l’intérieur de l’Octogone. Ce qui, selon le Brésilien, le rend plus rapide et a un meilleur cardio, ce qui en fera finalement un meilleur combattant.

“Je me sens très bien. Ma coupe de poids était bonne parce que je n’ai pas perdu beaucoup de poids », at-il expliqué. «J’étais encore grand le jour du combat, je pesais comme 174, 175 quelque chose comme ça, je n’étais pas petit et j’étais comme un poids léger naturel. Je me sentais vraiment bien. “

Crédit d’image: Instagram de Renato Moicano

Pour Moicano, il dit qu’il se concentre sur la légèreté pour le moment, surtout parce qu’ils l’ont retiré du classement des poids plumes.

«Ils m’ont retiré du classement des poids plumes et ils m’ont enlevé. Pour l’instant, je ne veux pas me battre au poids plume parce que je ne veux pas avoir à gravir les échelons », a déclaré Moicano. «Je ne veux pas combattre des gars non classés, je veux combattre les meilleurs. J’ai perdu contre les meilleurs prétendants à Aldo et Zombie, donc je ne sais pas pourquoi je suis sorti du classement. »

Avec le Brésilien engagé dans la légèreté, Moicano a deux noms en tête.

«Je respecte beaucoup Paul Felder. Je sais qu’il parle de ne pas se battre aussi souvent, alors peut-être qu’il veut un grand combat. Mais cela a du sens », a expliqué Moicano. J’étais septième au poids plume et il est septième au poids léger et je respecte le gars. Mais, il a perdu contre Hooker et je pense qu’il a perdu contre Barboza. Je veux me tester contre lui.

«Je veux me battre le mieux. Si Felder ne l’accepte pas, je veux Iaquinta parce que c’est aussi un bon gars et un gars classé qui s’est battu pour la ceinture », a-t-il poursuivi. «Cela a du sens car il n’a pas de combat réservé. Je veux tous les combats durs en poids léger et je sais que je peux bien faire. »

Selon vous, qui devrait être le prochain pour Renato Moicano?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.