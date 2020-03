Renato Moicano prévoit toujours de revenir au poids plume car il a des “ affaires à régler ”

Crédit d’image: Instagram de Renato Moicano

Renato Moicano cherche à mettre fin à sa séquence de deux défaites consécutives en se rapprochant de la légèreté à l’UFC Brasilia pour combattre Damir Hadzovic.

Lors de son dernier combat, il a été éliminé par le Coréen Zombie dans le tournoi principal de l’UFC Greenville en seulement 58 secondes. Après une mauvaise réduction de poids pour celui-là, il s’est rendu compte qu’il était temps de remonter.

«J’étais trop lent au début du combat, trop raide. Mais, ce n’est pas une excuse, j’ai également eu une réduction de poids pour ce combat, comme vraiment difficile. J’étais trop lourd le jour et je ne me sentais pas bien », a déclaré Moicano à BJPENN.com. «Je pensais à monter un moment. Un de mes entraîneurs me disait toujours d’aller essayer le poids léger parce que je perdais trop de poids. Après les pertes consécutives, j’ai essayé de comprendre ce que j’avais fait de mal et je pense que je peux mieux performer à 155. »

Quand il avait prévu de faire ses débuts légers, Moicano avait initialement appelé Clay Guida, mais ce combat n’avait pas abouti. Au lieu de cela, il combattra Hadzovic, qui vient de perdre une décision contre Christos Giagos.

Pour Moicano, il ne sait pas comment le faire. Au lieu de cela, tout ce qui l’intéresse, c’est de lever la main pour casser le patin perdant.

«C’est une nouvelle division, un nouveau temps pour moi. Je pense que dans les mois qui ont suivi le dernier combat, j’ai développé mon jeu d’une tonne. Je visualise simplement le fait de lever la main, je ne sais pas comment cela se produira », a-t-il expliqué. «Je dois gagner parce que j’aime ce que je fais et que j’aime compétitionner et c’est ma vie. J’aime vraiment me battre et gagner et j’ai appris de ces pertes. »

Bien que Renato Moicano se bat contre quelqu’un sans classement, il est toujours classé au poids plume. Donc, il n’est pas sûr où cette victoire le mettra. Au lieu de cela, il dit que ce passage à 155 livres n’est pas permanent car il a des affaires à régler avec le poids plume avec des combats contre Brian Ortega et Korean Zombie.

«Je ne sais vraiment pas et je n’y pense pas. Je suis juste concentré sur le retour de mes pertes. Je suis toujours classé septième et je veux me battre dans les deux divisions. Je veux juste me battre avec les meilleurs. Donc, après avoir gagné ici, je veux combattre un adversaire classé. Mais peu importe le poids plume ou léger. Ce n’est peut-être pas un mouvement permanent », a déclaré Moicano. «J’ai encore des affaires à régler, je veux combattre Brian Ortega et Korean Zombie à nouveau, je veux combattre Volkanovski. Je cherche à me battre le mieux, mais je pourrais aussi vouloir me battre au poids léger car c’est une bonne opportunité pour moi. “

En fin de compte, Moicano est également impatient de se battre chez lui au Brésil et d’obtenir une victoire dans son pays d’origine.

“Ce sera génial parce que je n’y ai combattu qu’une seule fois et je me suis senti vraiment béni. Cela me donne plus faim de gagner et je ressens l’énergie de mon pays derrière moi », a-t-il conclu. «Je veux bien performer pour eux.»

Pensez-vous que Renato Moicano battra Damir Hadzovic à l’UFC Brasilia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.