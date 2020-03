Renato Moicano sur Paul Felder, légendes bizarres

Renato Moicano a travaillé rapidement avec Damir Hadzovic et a ensuite appelé l’un des poids légers les mieux classés de l’UFC.

Moicano (14-3-1 MMA, 6-3 UFC) a cassé son skid perdant à deux combats avec une soumission de premier tour de Hadzovic samedi à l’UFC sur ESPN + 28 pour un premier succès de 155 livres. Un poids plume de premier rang, Moicano cherche à refléter cette promesse dans la division des poids légers, et il veut ensuite Paul Felder.

Felder a remporté deux de ses trois derniers matchs, mais vient de perdre une décision partagée face à Dan Hooker à l’UFC sur ESPN + 26 dans un effort de «lutte de la nuit».

Alors pourquoi Felder? Moicano dit que c’est simplement à cause de leurs placements dans le classement.

“Je ne sais pas, parce que ça me vient juste à l’esprit”, a déclaré Moicano à l’UFC sur ESPN + 28 après le combat. “Il est le n ° 7 (à 155), et je suis le n ° 7 (à 145), et en ce moment je me bats en léger (division), alors pourquoi ne pas voir qui est le meilleur? Le poids léger ou le poids plume? “

Le natif de Brasilia, Moicano, est sorti dans une foule vide à Ginasio Nilson Nelson dans ce qui était censé être un retour aux sources. Après avoir terminé Hadzovic en seulement 44 secondes, un Moicano en colère est entré dans le visage de Hadzovic à la grande confusion de tout le monde. Il semble que la frustration de Moicano provenait à la fois du manque de foule et de l’arrivée rapide.

Il s’est excusé pour ses actions par la suite.

“Non, je me suis trompé parce que je viens de deux défaites de durs et je veux me battre dur”, a déclaré Moicano. «Je veux combattre les meilleurs gars et lors du premier takedown, je l’ai mis à terre et je le soumets, je veux plus de combat. Je veux me battre, je veux me battre, mais je me suis trompé. Je suis désolé, Hadzovic. J’ai tort.

«Vous savez, c’était très étrange d’entrer dans la cage et de ne pas voir la foule, surtout les gens de ma ville. J’avais hâte de voir les gens m’encourager, mais il n’y a aucun problème. Nous devons nous battre en toutes circonstances et j’ai fait du bien. Je pense que j’ai fait du bien comme un starter à nu au premier tour contre un gars dur. C’était bon pour moi.”

