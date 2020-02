Renato Moicano veut se battre aux 145 et 155 de l’UFC

Renato Moicano cherchera un nouveau départ à 155 livres, mais ce ne sera pas nécessairement sa résidence permanente.

Après avoir laissé tomber deux matchs de suite contre Jose Aldo et Chan Sung Jung, le poids plume autrefois strié a décidé de passer à la légèreté.

“Cela fait un moment que mon entraîneur m’a suggéré de passer à la division des poids légers, et je pense que c’est maintenant le moment idéal”, a déclaré Moicano au MMA Junkie.

Moicano (13-3-1 MMA, 5-3 UFC) affronte Damir Hadzovic à l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, et il cherchera à relancer sa campagne pour atteindre le classement des 155 livres.

L’objectif de Moicano est de rivaliser avec les meilleurs concurrents de l’une ou l’autre division et, espérons-le, d’avoir l’occasion de venger ses pertes à 145 livres.

“Je prévois de me battre dans les deux (divisions) en fonction du combat qu’ils proposent”, a déclaré Moicano. «Je veux me battre avec le meilleur des deux divisions.

“Je veux mettre en place une séquence de victoires et combattre des gars classés dans (la) division 155, ou obtenir des matchs avec (Brian) Ortega et‘ Korean Zombie ’à 145.”

Tout d’abord, il doit passer par le Bosnie Hadzovic, qui a eu des résultats mitigés dans l’octogone et qui vient de perdre une décision unanime face à Christos Giagos en juin.

Mais Moicano ne sait pas le sous-estimer.

“(C’est un) grand combattant – je respecte ses talents de combattant et je serai prêt”, a déclaré Moicano. “Pour le moment, je n’ai que des yeux sur Damir et je suis concentré sur ce combat. Mais je veux vraiment me battre avec les meilleurs de la division, comme Paul Felder et les autres gars classés. »

Moicano a remporté de grandes victoires contre Jeremy Stephens, Calvin Kattar et Cub Swanson et s’est retrouvé avec une grande opportunité en affrontant l’ancien roi des poids plumes Aldo de l’UFC à l’UFC sur ESPN + 2.C’était un combat qui aurait pu le propulser vers un titre.

Mais le combat n’a pas suivi le chemin de Moicano. Il a été arrêté par Aldo au tour 2 avec un TKO. Il a obtenu un autre adversaire de haut niveau à l’UFC sur ESPN + 12 à Jung, mais a subi une autre perte d’arrêt.

Moicano a déclaré qu’il n’avait aucune excuse avant le combat dans sa ville natale de Brasilia.

“J’ai combattu de très bons adversaires et je n’ai pas d’excuses”, a déclaré Moicano. «J’espère les combattre à nouveau un jour, et je sais que je peux battre les deux.

“Je suis très heureux de me battre à Brasilia, ma ville natale, et je travaille dur pour organiser un spectacle pour eux.”

