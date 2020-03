Rencontrez le barbier qui s’adresse à Conor McGregor, stars de l’UFC à Las Vegas

LAS VEGAS – Pour certains combattants de MMA, être bien soigné est essentiel pour que la semaine de combat se déroule aussi bien que possible. Comme l’a dit un jour l’ancien champion des deux divisions de l’UFC, Conor McGregor, “Regardez bien, combattez bien”.

Le barbier de Las Vegas, Elliott Chester, fait de son mieux pour aider à cet égard, servant fréquemment certains des plus grands noms du sport.

“Je suis très fier de faire de cette partie de leur semaine de combat et de leur nuit de combat une bonne expérience”, a déclaré Chester à MMA Junkie de son salon de coiffure Elliott and Co. “Assurez-vous qu’ils ont l’air bien pour qu’ils se sentent bien.”

L’histoire de Chester remonte à l’époque de la défunte organisation du WEC et porte à minuit les demandes de McGregor lorsque “The Norotious” était au sommet de sa célébrité.

Des artistes comme Israel Adesanya, Chan Sung Jung, Walt Harris et bien d’autres ont également fait appel aux services de Chester.

Comment le barbier s’est-il connecté à certaines des plus grandes stars de l’UFC? Avec qui préfère-t-il travailler? À qui la barbe aimerait-elle particulièrement se parer?

Chester répond à ces questions et à bien d’autres dans la vidéo présentée ci-dessus.

