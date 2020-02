Rencontrez le champion de boxe américain qui est prêt à faire ses débuts en MMA

Danyelle Wolf était destinée à la grandeur à un très jeune âge.

Excelant dans des sports comme le soccer, le hockey sur gazon et le basket-ball, Wolf est finalement passé à la boxe à 25 ans pour essayer quelque chose de nouveau.

Elle en est tombée amoureuse. Elle est devenue triple championne nationale de boxe américaine, espérant réaliser son rêve de participer un jour aux Jeux olympiques. Mais malheureusement pour Wolf, les Jeux olympiques n’ont pas présenté sa catégorie de poids de 152 livres en 2012 ou 2016.

C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de passer au MMA. Wolf a voyagé partout dans le monde pour s’entraîner dans des gymnases tels que Tiger Muay Thai, Kings MMA et Alliance MMA. Elle attirait l’intérêt des grandes organisations MMA au début, mais avec zéro combats amateurs, Wolf voulait d’abord obtenir une base solide avant de nager avec les requins dans les grandes ligues.

“Aucune expérience pour l’une des plus grandes organisations, j’ai besoin d’un peu plus de temps”, a déclaré Wolf à MMA Junkie. «Je vais faire le saut avec zéro combat, mais j’ai besoin de plus de temps pour créer une base pour obtenir l’anti-catch, l’anti jiu-jitsu et apprendre le coup de pied. Je ferai le saut sans combat, mais j’ai au moins besoin d’avoir la confiance mentale et juste le soutien physique pour connaître ces mouvements. “

Déjà avec un fond de boxe établi, elle veut perfectionner le reste de ses compétences.

“Quand j’ai franchi le MMA pour la première fois, mon objectif était le jiu-jitsu dans un gi”, a déclaré Wolf. «Et une fois que je l’ai fait tous les jours, je voulais me tester, et j’ai fait le monde de jiu-jitsu, puis j’ai fait IBJJF, j’ai remporté trois médailles d’or en faisant ça, mais pendant tout ce temps, je faisais encore du muay thaï, je prenais toujours Les cours de muay thaï et de kickboxing de Rafael Cordeiro, toujours en lutte au Black House MMA. »

Wolf s’est ensuite rendue en Thaïlande pour travailler sur son muay thaï, suivie d’une visite à l’Alliance MMA, domicile de l’ancien double champion des poids coq UFC Dominick Cruz et de l’entraîneur Eric Del Fierro. Après avoir participé à leur programme de lutte, Wolf était prêt à participer.

Mais le seul problème était, avec sa taille de 6 pieds de haut, sa taille et ses antécédents de boxe, personne ne voulait la combattre.

“Eric et moi, nous essayions de trouver des combats amateurs tout le temps”, a déclaré Wolf. «Toute cette fin de cette première année et au début de cette deuxième année où je faisais du MMA, nous essayions de me battre tout le temps. J’étais tellement frustré parce que nous trouvions des filles de ma catégorie de poids qui auraient quatre, cinq ou six combats en tant que combattante MMA. J’ai zéro, et ils se disaient: «Hé, nous allons la combattre», puis une semaine plus tard, le promoteur me répondait et me disait: «Oh, ils vous ont googlé ou vu votre boxe, et ils «Je ne suis pas prêt à être contre un attaquant» ou quelque chose comme ça. »

Luttant pour trouver un combat, Del Fierro a dit à Wolf qu’elle pourrait juste devoir devenir pro tout de suite. Ils ont donc examiné des organisations telles que LFA, mais Wolf ne voulait pas être enfermé dans un contrat de trois ou quatre ans. Elle voulait prendre les choses combat par combat afin de voir à quelle organisation elle voulait faire partie par la suite.

Cependant, encore une fois, Wolf n’a pas pu se battre. Chaque fois que c’était un combattant qui se retirait ou un combat que la promotion n’avait pas de sens, elle a donc décidé de poursuivre sa formation en voyageant à l’étranger à City Kickboxing avec l’entraîneur Eugene Bareman, domicile du champion des poids moyens UFC Israel Adesanya.

La route tumultueuse se poursuivrait pour Wolf, qui a ensuite subi une luxation de l’épaule et un labrum déchiré pendant l’entraînement, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Elle a été mise à l’écart pendant environ six mois, et même pendant le processus de récupération, Wolf a continué à contacter des organisations, leur demandant si elle l’avait trouvée adversaire.

Pros, amateurs, pas de dés pour Wolf.

Mais ensuite, elle a reçu un appel de son ancien entraîneur de boxe qui avait des nouvelles pour elle.

Ils ont finalement décidé d’ajouter sa catégorie de poids de 152 livres aux Jeux olympiques de boxe féminine, et la championne en titre une fois de trois ans (2013-2016) a eu l’occasion de reprendre sa place et de poursuivre son rêve d’enfance de participer aux Jeux olympiques.

Donc, personne ne lui offrant quoi que ce soit en MMA, Wolf a décidé de retourner à la boxe et de tenter les Jeux olympiques.

Avec seulement quatre semaines pour se préparer pour les essais olympiques, Wolf est restée invaincue, obtenant sa place dans la finale des essais olympiques des huit meilleures femmes du pays. Mais la finale n’a pas suivi son chemin, dans un combat qu’elle est convaincue d’avoir gagné. Elle a fini avec une médaille de bronze, laissant son cœur brisé.

Alors qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre et Wolf est prête à enfin faire ses débuts en MMA.

“Je suis absolument prêt”, a déclaré Wolf. «Je viens de prendre les huit à dix derniers mois de congé en me concentrant uniquement sur la boxe. De toute évidence, j’ai remporté le premier tour des essais olympiques en avril, puis juste en décembre, c’était la finale, et j’ai gagné mes combats toute la semaine, à l’exception du combat pour la finale, donc, selon cette expérience, il y a huit mois. Je veux dire, ma boxe est à un tout nouveau niveau maintenant, et cela va énormément aider ma carrière de MMA. “

Wolf a récemment signé avec Creative Artists Agency, qui gère les goûts de Georges St-Pierre, Francis Ngannou et Kevin Lee. Avec ce grand changement de carrière, Wolf espère que cela mènera enfin aux opportunités pour lesquelles elle est convaincue d’être prête.

Wolf, qui était une fois sur la couverture du numéro du corps de ESPN 2014, espère décrocher une promotion qui voit son potentiel de star, qui lui permettrait de poursuivre à la fois le MMA et la boxe.

“Nous recherchons l’organisation qui voit mon potentiel et qui voit ma capacité non seulement à boxer, mais à faire du MMA”, a déclaré Wolf. «Que je suis un athlète naturel, et mon éthique de travail et mon dévouement ne ressemblent à aucun autre. Il s’agit donc de trouver une organisation qui respecte cela, voit mon potentiel et voit ce qui est en face d’eux. »

“J’ai été un athlète à double sport, tri-sport et quadruple sport toute ma vie, et j’aimerais être un athlète à double sport et faire du MMA et de la boxe”, a ajouté Wolf. «Je sais que cela n’a pas encore été fait, et nous voyons ce que Conor McGregor a fait: il est allé combattre Floyd (Mayweather), mais il n’a pas vraiment d’expérience en boxe. Mais je pense que je suis l’un des premiers athlètes qui serait vraiment bon pour faire les deux et faire de la boxe pro et du MMA pro et demander à l’une de ces organisations d’autoriser et d’accepter – faisons les deux, prenons le relais les deux mondes. “

À 36 ans, Wolf a été active toute sa vie. Après avoir échoué à obtenir un combat MMA, elle est retournée à la boxe juste pour avoir une direction et un but final. C’est tout ce qu’elle a jamais connu, et maintenant qu’elle est de retour au MMA, Wolf aspire à devenir une championne.

Elle admet qu’elle n’est pas une fan de MMA inconditionnelle en termes de regarder des combats, mais d’après ce qu’elle a vu des meilleurs MMA féminins, elle est confiante en ses capacités.

“Je regarde juste ces filles, et je me dis:” Elles sont toutes battables “”, a déclaré Wolf. “Ils sont tous absolument battables. Je vais attraper les faits saillants, et c’est comme, “ Oui, je les ai ”, mais c’est à peu près la seule raison pour laquelle je vais me connecter ou voir comment ils l’ont fait, c’était juste pour voir ce qu’ils avaient et juste l’avoir pour un booster de confiance. Juste en voyant que je suis absolument capable d’être championne dans n’importe quelle organisation en ce moment avec toutes ces filles qui sont au top. “

Idéalement, Wolf cherchera à concourir dans la division poids plume et à se battre dans les prochains mois. En attendant, vous pouvez la retrouver au gymnase en train de travailler, là où elle a toujours été.

