Report de deux événements majeurs de sports de combat en raison de problèmes de coronavirus

ONE Championship et ARES Fighting Championship ont tous deux choisi de reporter les événements à venir en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus à propagation rapide.

Tôt vendredi matin, le président-directeur général de ONE Championship, Chatri Sityodtong, a annoncé que la prochaine carte ONE: Heart of Heroes, initialement prévue pour le 20 mars à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, a été reportée au 26 juin.

“Après avoir discuté de toutes les options avec le gouvernement du Vietnam, mon équipe et moi avons décidé de reporter ONE: Heart of Heroes le 20 mars à Ho Chi Minh-Ville”, a écrit Sityodtong (h / t Asian Persuasion MMA). «L’événement aura désormais lieu le 26 juin, en supposant que la situation des coronavirus s’améliore. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et public est la plus haute priorité pour ONE Championship. Sur une note positive, je suis super excité de faire la plus grande annonce de 2020 (jusqu’à présent) vendredi 13 mars prochain. Restez à l’écoute! »

Peu de temps après le report de cette carte ONE Championship en raison de problèmes de coronavirus, ARES Fighting Championship a annoncé qu’elle reporterait son deuxième événement, prévu le 3 avril à Bruxelles, en Belgique, jusqu’au 30 octobre.

“ARES Fighting Championship est triste d’annoncer que l’événement ARES 2 prévu le 3 avril 3 à Bruxelles sera reporté au 30 octobre 2020”, a annoncé un communiqué de presse officiel.

«L’épidémie de coronavirus soulève de sérieuses questions sur la contagion dans des environnements fermés. Nous ne savons pas à ce stade comment la situation évoluera. La santé de notre public, des combattants internationaux et du personnel est notre plus grande préoccupation et nous ne sommes pas disposés à prendre des risques inutiles.

«Avec le soutien total de tous nos partenaires impliqués et celui des combattants ARES eux-mêmes, ARES Fighting Championship a donc décidé de reporter l’événement.»

Il suffit de dire que le coronavirus a un effet majeur sur l’industrie des sports de combat.

