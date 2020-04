Report du Bellator 244 avec Michael Chandler contre Benson Henderson

Le Bellator 244, qui devait être titré par une revanche légère avec Michael Chandler et Benson Henderson, a été officiellement reporté.

Le Bellator 244 devait avoir lieu à WinTrust Arena à Chicago, Illinois le 6 juin. La carte devait être présentée par Chandler contre Henderson 2, avec un événement co-principal mettant en vedette la demi-finale du Grand Prix Bellator poids plume entre AJ McKee et Darrion Caldwell. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, Bellator a décidé de reporter l’événement jusqu’à nouvel ordre.

Bellator a annoncé le report dans un communiqué de presse mardi. Voici ce que l’annonce a dit:

En raison des problèmes de sécurité persistants entourant l’épidémie de COVID-19, ainsi que des mandats actuels des gouvernements fédéral, étatiques et locaux, les responsables de Bellator MMA ont annoncé aujourd’hui que le Bellator 244, initialement prévu pour avoir lieu le 6 juin à la Wintrust Arena de Chicago, Illinois. ., a été reporté. L’organisation continuera de suivre la situation de près et a pleinement l’intention de reprogrammer l’événement dès que possible. Comme toujours, la santé et la sécurité de nos athlètes, fans, partenaires et personnel restent notre priorité absolue. Nous apprécions la compréhension et la patience de toutes les personnes impliquées pendant cette période incroyablement difficile.

Bellator avait auparavant reporté tous ses événements en mars, avril et mai alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager le monde. Alors que l’UFC a été catégorique, l’émission doit continuer, Bellator, d’autre part, n’a eu aucun problème à reporter ses événements.

À ce stade, Bellator n’a qu’un seul autre spectacle réservé, une carte en octobre qui est prévue pour Dublin, en Irlande. Il n’y a aucune certitude que cette carte aura toujours lieu comme prévu étant donné que nous n’avons aucune idée de la durée de la pandémie de coronavirus. Comme l’UFC, bien sûr, la promotion dirigée par Scott Coker voudra présenter un spectacle dès que possible. Mais en même temps, Bellator veut jouer la sécurité et vous ne pouvez pas leur en vouloir.