Reportage du matin: Frank Lester ravive son boeuf avec Jon Jones: “Il avait trop peur de venir me battre comme un homme”

L’année dernière, l’ancien combattant professionnel et entraîneur des frappeurs de JacksonWink Frank Lester et le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones ont eu un échec très public. Maintenant, avec Jones de retour sous les projecteurs sur le point de faire la une de l’UFC 247 ce week-end, Lester a encore une fois tiré avec de graves accusations contre Jones et l’équipe JacksonWink.

En octobre, Lester a accusé Jones de ne pas lui avoir versé plus de 13 000 $ en compensation pour son travail avec Jones sur la défense du titre du champion contre Thiago Santos à l’UFC 239, disant même que “c’est sur place” avec Jones et que Jones devrait “garder cela fermeture de sécurité ». Jones a nié avec ferveur avoir jamais hésité à payer Lester pour ses services et a déclaré qu’il impliquerait les autorités en réponse aux menaces de Lester. Après cela, les choses s’étaient plutôt déroulées sur le front du boeuf Jones-Lester. Jusqu’à hier, c’est.

Prenant sur Instagram, Lester a renouvelé ses salves contre Jones alors que le champion se prépare pour sa défense du titre contre Dominick Reyes, attaquant personnellement “Bones” en tant que “maniaque du contrôle” et affirmant que l’entraîneur-chef de Jones, Greg Jackson, a utilisé des relations personnelles pour avoir le la police interfère avec sa vie.

“Le groupe de personnes le plus faux que j’aie jamais connu. Ils vous inviteront dans l’équipe après 8 ans de bons et loyaux services. Ils vous utiliseront pour le plus haut niveau de combat et de forage, ils prieront avec vous comme votre famille, mais en réalité aucun de ces mecs ne donne un f * ck volant à l’autre personnellement, ils se sont juste accrochés au sac de noix de Jon [because] ils veulent être payés. Et quand je me suis fait arnaquer, tous ces soi-disant amis m’ont tourné le dos et tout le dur travail que j’avais donné à l’équipe Jone[s] et Jacksons MMA dans son ensemble au cours des 8 dernières années. Juste [because] Jon est un monstre de super contrôle qui doit obtenir son [way] et si vous n’êtes pas prêt à être son oui et à sucer son ego gonflé d * ck … alors vous êtes sorti! Voyons ce que KARMA a en réserve ce week-end pour ces conneries! “Laissez-les détester tant qu’ils ont peur” Je ne suis pas celui qui avait besoin d’impliquer la police ou d’appeler Greg Jacksons punk ass [because] Jon Jones avait trop peur de venir me battre comme un homme pour l’argent qu’il me devait. Oh, ouais, Jon Jones est un maître dans la cage mais un B * TCH DANS LA RUE. Il a donc demandé à Greg d’appeler son petit [girlfriend] qui travaille pour APD et soumet une note de loi illégale sur moi [because] Jon Jones p * ssy ass pensait que je pourrais lui tirer dessus, ce que je n’ai jamais dit de la sorte ni laissé entendre que c’était même une possibilité. Il a juste un lâche de cul avec un cœur de rue pour gérer ses propres conneries dans la vraie vie quand il s’agit de vrais hommes de faire de vraies affaires et il devait s’assurer que la loi dépasserait leurs limites [because] son ego est si grand et il sait que Greg enfreindra les lois [because] il a besoin de ce chèque de paie BONES [because] après ce divorce et ses terribles compétences commerciales qui ont tué le gymnase d’origine, il ne reviendra pas trop longtemps! #TANKLIFE #ImTheRealestINTheGame LETS GO CHAMP !!! @ DomReyes24 ”

Il est sûr de dire que Lester tirera sur Dominick Reyes pour marquer la surprise ce week-end.

$$$. McGregor vs Cerrone devient le premier pay-per-view en streaming à atteindre un million d’achats.

Vente. Joe Rogan pense que Dominick Reyes est le combattant le plus dangereux que Jon Jones ait affronté depuis Daniel Cormier.

Hmmm. Jon Jones évite les inquiétudes de Dominick Reyes: «Je me bats comme je me bats».

Déclenchement. Zhang Weili et d’autres combattants chinois de l’UFC arrivent en Thaïlande pour un séjour de deux semaines alors que l’épidémie de coronavirus s’étend.

Le chat en direct A-Side.

Panneau d’athlète UFC 247.

Intégré 3.

Défenses de titre de JBJ.

Jon Jones sur First Take.

Jones et Reyes sur TMZ.

Mains lourdes. Disséquant les plus grands combats à l’UFC 247.

UFC non filtré. Entrevues avec Dominick Reyes, Lauren Murphy et Derrick Lewis.

TKZ jetant de l’ombre.

Déclarations.

Dustin Poirier dément les rumeurs.

Mike Perry.

Faire des croyants.

Je suis impressionné par la conviction et la confiance que Reyes affiche en menant à ce combat. Cela semble très réel

– Brian Kelleher (@ brianboom135) 6 février 2020

Je dois me sentir bien dans la compétence de cette entreprise de plusieurs millions de dollars.

Très préoccupant de voir comment @usantidoping connaissant mes emplacements mais a réussi à se retrouver au mauvais endroit … Ow et le mauvais pays.

– Bonecrusher ☠️ (@Marc_Diakiese) 5 février 2020

Techniquement, je suis un agent libre mais Usada est toujours venu. Comment ça marche

– Brian Kelleher (@ brianboom135) 5 février 2020

Belal Muhammad – conteur.

Angela Hill (11-7) contre Loma Lookboonmee (4-1); UFC Auckland, 22 février.

Richard Kiely (3-2) contre George Hardwick (4-1); Bellator Dublin, 22 février.

