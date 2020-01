Reportage du matin: le père de Maycee Barber discrédite la victoire de Roxanne Modafferi à l’UFC 246, Modafferi répond

Samedi dernier à l’UFC 246, Roxanne Modafferi a écrit l’un des plus grands bouleversements de la mémoire récente, remportant une décision unanime sur la candidate montante Maycee Barber, donnant au jeune prodige sa première défaite en MMA. Et compte tenu du revers que cela représente pour Barber, son camp ne le prend pas si bien.

Au deuxième tour de leur combat, Modafferi s’est connecté avec un coup de poing qui a envoyé Barber tomber sur la toile montrant clairement une douleur au genou gauche. Après le combat, il a été révélé que Barber avait subi une déchirure du LCA plus tôt cette semaine, Bucky Barber a publié un post désormais supprimé sur Instagram (citation provenant de WMMARankings.com) déclarant catégoriquement que la blessure s’est produite dans les 10 premières secondes du combat et remettre en question la validité de la perte.

«Le travail était terminé, le niveau de compétence à son apogée était son seul moyen de défaite si la malchance l’embrassait sur la joue. Dix secondes dans une déchirure complète du LCA ont transformé le probable en improbable. Même si elle a eu ses moments et a montré plus de cœur que la plupart des gens ne l’ont jamais vu, la nuit s’est terminée par un [sic] Perte. Mais était-ce une perte? Elle n’a pas été battue par un meilleur ensemble de compétences. Elle a été battue par une étape et une tournure malheureuses des événements. C’est hors de son contrôle. La victoire que nous en retirons est que nous savons maintenant que nous avons le plus haut niveau de cœur pour correspondre au plus haut niveau de compétence du jeu. J’ai vu comment les athlètes réagissent lorsque cette blessure survient. Très très peu restent debout sans parler de combattre un MMA pendant 15 minutes et survivent encore. C’est fou. ”

«Elle sera de retour plus forte et plus dominante que jamais et nous ne pouvons pas être plus fiers en tant qu’équipe. L’avenir est réel, ne vous confondez pas avec une seule étape. La pire des chances nous sourit à tous! Tout ce que nous pouvons faire, c’est sourire. Elle vous verra tous très bientôt. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. L’avenir, version 2.0 à craindre. »

Plus tôt cette semaine, Modafferi a poliment contesté l’affirmation selon laquelle la blessure s’est produite 10 secondes après le combat, étant donné que Barber n’a montré aucun signe de problème avant le deuxième tour, et après les derniers commentaires de Bucky Barber, Modafferi a de nouveau montré sa classe, répondant gracieusement avec des accessoires. à Maycee Barber.

Meh, les pères sont censés être partiaux et dire des choses stupides. Le mien disait: “Je suis fier de toi … alors tu te retires encore?” Mais plus maintenant. 🙂 Au moins, elle ne l’a pas dit. Je respecte toujours Macyee pour être un guerrier. https://t.co/aeulab0edj

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 22 janvier 2020

La victoire a propulsé Modafferi au cinquième rang du classement de l’UFC et, compte tenu du paysage de la division des poids mouches, pourrait mettre «The Happy Warrior» à une seule victoire d’un tir au titre.

Tout le monde aime Roxy.

Continuez à être vous Roxy! Je suis fan, super victoire samedi !!

– The Diamond (@DustinPoirier) 22 janvier 2020

Roxy, tu as toujours été un grand compétiteur et un être humain encore meilleur. Vous êtes sorti et avez combattu de manière impressionnante contre un jeune combattant très talentueux. De toute évidence, un père a un côté à prendre, mais ne laissez jamais cela vous déranger ou même vous déranger. Soyez fier d’une grande performance https://t.co/ohKI4vdEGa

– Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 22 janvier 2020

