Reportage du matin: Tyron Woodley sur Kamaru Usman contre Colby Covington: «Je n'ai pas été impressionné. J'étais vraiment dégoûté »

Tyron Woodley a connu une mauvaise année 2019. Premièrement, l'ancien champion poids welter a perdu son titre contre Kamaru Usman à l'UFC 235 dans l'une des pires performances de l'année. Puis, Woodley a été contraint de quitter un match revanche prévu avec Robbie Lawler l'été dernier quand il s'est blessé à la main. Depuis lors, Woodley a été sur le plateau pour réhabiliter sa blessure et le week-end dernier, "The Chosen One" a dû terminer 2019 en regardant Usman défendre sa ceinture contre l'amer rival de Woodley Colby Covington à l'UFC 245, remportant le combat de la même manière que Woodley toujours a dit qu'il le ferait, en cassant la mâchoire de Covington. C'était un combat que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs de l'année, mais Woodley dit que tout cela l'a rendu malade.

"Kamaru a gagné le combat, s'est cassé la mâchoire de Colby", a récemment déclaré Woodley à TMZ Sports. «Colby, je pensais, gagnait le combat par une petite marge. Je n'étais pas impressionné. J'étais vraiment dégoûté. Je voulais vomir, le fait d'avoir perdu contre Usman. Si j'avais frappé Colby, il est peut-être en réanimation en ce moment.

"Quand je regarde le nombre de coups de poing que ces gars ont pris, j'ai été impressionné par leur durabilité, j'ai été impressionné par le fait que cela ne cessait de se répéter – c'était une sorte de chose chancelante – mais pour autant que comme IQ, bougez votre tête f * cking peut-être? Je n'ai pas vu beaucoup de ça, j'ai été surpris de ne pas voir beaucoup de catch. Je pensais que j'allais voir beaucoup de catch. Je n'ai pas vu beaucoup de pouvoir. Je suppose que vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un fils de pute ait du pouvoir. Vous ne pouvez pas injecter de puissance dans le corps de quelqu'un – eh bien, (rires) vous pouvez injecter de la puissance dans le corps de quelqu'un, cela s'appelle l'échec de l'USADA. "

Usman et Covington se sont engagés dans un va-et-vient et bien que Covington ait finalement perdu, de nombreuses personnes ont gagné le respect de l'homme le plus controversé de la division en raison de la façon dont il a combattu malgré sa fracture de la mâchoire au milieu du combat. Woodley n'est pas une de ces personnes. L'ancien champion dit qu'il n'y a pas de victoires morales à l'intérieur de la cage.

"Je n'aime tout simplement pas quand les gens essaient de donner des moments sauvages inutiles", a poursuivi Woodley. "" Oh, il s'est cassé la mâchoire au deuxième tour et a continué à se battre! "Oui, mais vous avez perdu. Combien de fois ai-je cassé mon pied contre Kelvin Gastelum, ou déchiré mon épaule contre Demian Maia, ou f * ck ma main contre Darren Till et encore gagné. C’est la différence. Je n'ai jamais eu les moments sauvages, "Oh, Tyron est si dur parce qu'il a continué et a gagné!" Alors, f * ck tous les deux. Je ne veux pas leur donner aucun amour, je ne veux pas leur donner de poids. "

Des mots durs, en particulier pour Usman qui, Woodley a déjà montré beaucoup de respect pour. Mais cela semble être un nouveau Woodley, fatigué de ne pas obtenir le crédit qu'il estime mériter et il a poursuivi en précisant qu'il avait toujours du respect pour Usman et ce qu'il avait accompli, mais qu'il venait pour récupérer son titre.

«J'ai toujours eu du respect pour Kamaru, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas lui dire f * ck», a expliqué Woodley. «Je respecte ce que vous faites, je respecte le soir où nous nous sommes battus, il est venu et a exécuté un plan de match. Vous ne pouvez jamais lui retirer ça. Il a lutté contre le plus grand poids welter de tous les temps, il est resté concentré, il est resté dévoué, avec tout ce qui était en jeu et a pu exécuter. C'est ça. Il obtiendra le respect de moi. Je lui ai dit moi-même: «Je dois vous appeler champion. Vous êtes champion. "Même s'il perd le prochain combat contre moi, il obtiendra pour toujours le mot champion de moi. Mais quand il s'agit de se battre, f * ck lui, f * ck tous les poids welters, Leon, peon, qui que ce soit d'autre. F * ck tout le monde parce que je suis le meilleur poids welter de tous les temps. "

Woodley a cependant fait deux exceptions et les noms pourraient vous surprendre: Mike Perry et Jorge Masvidal. Woodley dit qu'il respecte ces deux hommes parce qu'ils sont authentiques et, son gros problème avec l'événement principal de l'UFC 245 était qu'il se sentait artificiel.

"Quand je regarde la division, c'est vraiment moi", a déclaré Woodley. "Je suis le seul nom de la division. Ce ne sont que deux gars que je respecte vraiment, vraiment à un niveau différent et c'est Mike Perry et Jorge Masvidal. Ces deux-là sont de véritables putes, quoi qu'il arrive. Quand on regarde en arrière, dix ans en arrière, ce sont les mêmes personnes. Quand vous voyez ces gars changer de côté comme s'ils sautaient des clôtures, je ne peux tout simplement pas le supporter. Ils ringard. "

Woodley pourrait avoir raison. Le bœuf de Covington était à l'origine avec Woodley et c'était la querelle qui devait se produire. Au lieu de cela, Covington et l'UFC ont continué à entrer dans des différends contractuels, puis Woodley a perdu le titre. Maintenant, avec les deux hommes qui viennent de perdre, il serait peut-être temps de voir enfin le vrai match de rancune se jouer.

Déclaration.

Ce n'est pas ce que j'avais prévu de venir ici en Corée du Sud, mais gagner comme un homme et perdre comme un aussi. Chapeau au @KoreanZombie pour une belle performance. Je pense qu'il est peut-être temps de couper ces fichus cheveux. Merci à ma famille, à mon équipe et à mes fans pour leur amour et leur soutien. #Fe

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 21 décembre 2019

Signé.

Du froid.

Si quelqu'un est seul à Noël, faites le moi savoir, je dois emprunter des chaises

– Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) 22 décembre 2019

À l'inverse, le bon gars Jon Jones.

Ma façon de dire merci à la belle ville d'Albuquerque de m'avoir montré son amour au fil des ans. Je prie littéralement pour cette ville chaque jour. Joyeux Noël les gars pic.twitter.com/y9NFAd9WW9

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 22 décembre 2019

Demain, lundi 23 décembre, je distribuerai des manteaux d'hiver lors d'un déjeuner gratuit pour le public.

Emplacement: Steelbridge – 2021 2nd St. NW, Albuquerque, NM 87102

Heure: 11h00 – 13h00 pic.twitter.com/8ibbEdbbwL

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 23 décembre 2019

Choisir un combat.

Phil Baroni raccroche les gants.

Bryce continue d'essayer ce short camouflage.

Reebok fait toutes sortes de ventes de Noël mais il leur manque leur meilleur produit potentiel. Je vais vous montrer toutes les ventes que vous raterez cette saison de Noël @Reebok

L'Arkansas laisse-les faire si tu achètes une paire de shorts camo fite s'ils les font pour moi.

– Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) 23 décembre 2019

Angela Hill (10-7) vs Hannah Cifers (10-3); UFC Raleigh, 25 janvier.

Dillon Danis (2-0) contre Kegan Gennrich (2-1); Bellator 238, 25 janvier.

John Dodson (20-11) contre Nathaniel Wood (16-3); UFC Rio Rancho, 15 février.

