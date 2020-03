Rester à la maison! Daniel Weichel, du Bellator 241, s’entraîne avec prudence pendant la pandémie de coronavirus

Avant la carte reportée du Bellator 241 le 13 mars 2020, à Uncasville, dans le Connecticut, j’ai parlé avec «Drake» Daniel Weichel (lire ici) de sa prochaine revanche avec «El Matador» Emmanuel Sanchez. Weichel s’est rendu aux États-Unis sans incident et a pesé avec succès dans le combat, garantissant qu’il gagnerait au moins son argent de spectacle pour le combat.

Au cours de notre entrevue, Weichel et moi avons parlé de l’expansion de la pandémie de coronavirus et de ses inquiétudes quant aux voyages à l’étranger. À la lumière des événements récents, ces remarques sont encore plus pertinentes qu’elles ne l’étaient avant le combat.

«Bien sûr, vous devez y penser, mais je le fais comme vous le savez toujours. En ce moment ici, c’est l’hiver et beaucoup de gens tombent malades ou ont un rhume, donc de toute façon je reste loin des gens. {* gloussements *} Je reste à la maison, je fais mes courses et je reste avec la famille autant que possible, donc je ne suis pas en contact avec trop de gens de toute façon. “

Weichel pratiquait clairement la «distanciation sociale» avant que ceux-ci ne deviennent les mots à la mode de notre époque. Je lui ai cependant demandé si un combattant pouvait vraiment s’entraîner et s’entraîner normalement compte tenu des risques de propagation inconsciente du nouveau coronavirus.

“Oui, c’est (un risque), mais c’est aussi comme si je savais exactement avec qui je m’entraînais. Comme j’ai mes partenaires d’entraînement spécifiques et comme maintenant nous sommes toujours en contact (sur le bien-être) et nous disons: «Comment vous sentez-vous? Tu te sens bien? Vous vous sentez bien? “Je veux dire que je sais que ce n’est pas à cent pour cent que vous êtes” en sécurité et en sécurité “, mais je pense tout de même que c’est le plus sûr possible pour moi.”

Ces jours-ci, même la formation avec des partenaires de confiance pourrait être difficile compte tenu du nombre de gymnases et de clubs fermés. Néanmoins, Weichel a de bons conseils pour les combattants qui pensent qu’ils sont plus durs que la maladie et peuvent simplement apparaître comme normaux lorsqu’ils sont malades.

«Si quelqu’un ne se sent pas bien, il ne vient pas s’entraîner. C’est le pire – quand les gens ont le sentiment d’obtenir quelque chose et pensent toujours: «Oh oui, je vais aller à l’entraînement et je vais voir comment je me sens.» C’est le pire, vous savez? Ils savent qu’ils ont déjà quelque chose et (ils) viennent à l’entraînement. “

C’est un conseil judicieux en ce moment pour quiconque dans n’importe quel domaine de travail – combat ou autre. Si vous éternuez, faites de la fièvre ou tous les deux, reste l’enfer à la maison.

“Oui! Et ne revenez pas trop tôt! C’est aussi le pire quand ils reviennent et disent: «Ouais, je me sens juste mieux qu’hier.» Ouais – mais tu es toujours malade! Restez à la maison, s’il vous plaît! “

