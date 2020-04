Restez à la maison et apprenez le MMA avec des combattants professionnels

La situation qui affecte actuellement le monde entier est bien connue, c’est pourquoi l’une des principales recommandations pour empêcher la propagation du COVID-19 est de rester à la maison.

Depuis le début de la quarantaine, de nombreux athlètes et personnalités du monde du sport ont posté via les réseaux sociaux, quelques suggestions et recommandations pour entraîner ou améliorer certains aspects, qu’il s’agisse de sport ou de fitness.

Eh bien, la société asiatique EVOLVE MMA propose cours en ligne gratuitsDe toute évidence, le seul problème que certains peuvent avoir est qu’ils ne sont pas en espagnol, car, par exemple, dans les premières classes, des combattants comme Sam-A Gaiyanghadao y Peneak Sitnumnoi ils partageaient leurs connaissances.

Pour ceux qui ne savent pas, Sam-A Gaiyanghadao, est une légende sportive du contact Asie, est un multiple vainqueur de championnats dans différentes divisions et dans diverses entreprises, à la fois Muay Thai au Kickboxing, enregistrant 369 victoires pour 47 défaites.

Des disciplines telles que le Muay Thai, le BJJ, la boxe et les arts martiaux mixtes en général, seront au programme des activités enseignées par les professionnels appartenant à EVOLVE MMA.