Résultats Bellator 239: «Ruth vs Amosov», mises à jour en continu play-by-play

Bellator 239: «Ruth vs. Amosov» est diffusé CE SOIR (vendredi 21 février 2020) à partir du WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla., Diffusé sur Paramount Network et diffusé en direct sur DAZN. Une paire de prétendants Welterweight à la recherche d’opportunités de titre se rencontrent dans l’événement principal alors que «EZ» Ed Ruth (8-1) affronte l’invaincu Yaroslav Amosov (22-0).

La carte principale du Bellator 239 commencera à 21 h. ET sur Paramount Network (et DAZN) avec des matchs sous-cartes «Prélims» à 19 h. ET. MMAmania.com fournira des résultats rapides pour la carte complète et un jeu complet pour la partie télévisée de la carte du Bellator 239.

De nombreux lecteurs se présentent avant, pendant et après les combats pour partager leurs réflexions sur l’ensemble de l’action. N’hésitez pas à laisser un commentaire (ou 239) sur les combats et à discuter avec tous les autres maniaques pendant le spectacle – c’est toujours très amusant!

BELLATOR 239 RÉSULTATS RAPIDES:

Ed Ruth contre Yaroslav Amosov –

Jury Brandon Girtz contre Myles –

Tyrell Fortune contre Timothy Johnson –

Javy Ayala contre Valentin Moldavsky –

Christian Edwards contre Marco Hutch – Edwards UD 30-26 X2, 30-27.

Shawn Bunch contre Keith Lee – Lee UD 30-26, 29-28, 29-27.

Gabriel Varga contre TeeJay Britton – combat préliminaire.

Denise Kielholtz contre Kristina Williams – combat préliminaire.

Gaston Bolanos contre Solo Hatley Jr. – combat préliminaire.

Josh Hill contre Vinicius Zani – combat préliminaire.

Grant Neal contre Claude Wilcox – combat préliminaire.

Kyle Crutchmer contre Scott Futrell – combat préliminaire.

Cris Lencioni contre Salim Mukhidinov – combat préliminaire.

Adil Benjilany contre Kevin Croom – combat préliminaire.

Lucas Brennan contre Jamese Taylor – combat préliminaire.

Chris Gonzalez contre Aaron McKenzie – combat préliminaire.

J.W. Kiser contre Davion Franklin – combat préliminaire.

BELLATOR 239 JOUER PAR JEU:

Ed Ruth contre Yaroslav Amosov

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Brandon Girtz contre le jury de Myles

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Tyrell Fortune contre Timothy Johnson

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

Javy Ayala contre. Valentin Moldavsky

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: à déterminer.

