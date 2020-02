Résultats Bellator 239: Yaroslav Amosov reste invaincu, Tim Johnson marque un énorme KO bouleversé

Vendredi soir, au WinStar World Casino à Thackerville, Okla., Bellator est revenu avec le premier événement de son double tête-à-tête du week-end, Bellator 239, et ce fut une mauvaise nuit pour les anciens lutteurs collégiaux hors concours. Au début de la nuit, Tyrell Fortune a été assommé par Tim Johnson, et dans l’événement principal, Yaroslav Amosov a gardé sa séquence invaincue voyante intacte, remportant une décision unanime claire sur le triple champion national de lutte de division I, Ed Ruth.

Dans l’événement principal, Ruth a eu du mal à faire quoi que ce soit contre le talentueux combattant ukrainien, car Amosov a été en mesure de remplir les éliminations de Ruth, parfois de manière vraiment impressionnante. Inversement, quand il n’effectuait pas de retraits, Amosov a pu décrocher des coups décents et a même marqué ses propres démissions sur le lutteur collégial décoré. Le combat a fini par se transformer en un match de kickboxing de volume, les coups de poing d’Amosov surpassant le jeu de coups de pied de Ruth. À la fin, Yaroslav Amosov est reparti avec la victoire, passant à 23-0. Après le combat, Asomov a appelé pour un tir au détenteur du titre des poids mi-moyens Douglas Lima.

Dans le co-événement principal, Myles Jury a finalement obtenu sa première victoire à l’intérieur de la cage Bellator, prenant une décision âprement disputée sur l’un des visages les plus connus de Bellator, Brandon Girtz. Girtz est sorti au premier tour en jetant du cuir lourd tandis que le jury a principalement contré, atterrissant quelques bons genoux lorsque Girtz est intervenu. la ronde contrôlant la garde de Fury avant que l’arbitre ne les lève enfin. Le jury a fini par se faufiler vers l’arrière vers la fin de la manche mais Girtz en avait fait assez pour nouer le score avant la troisième manche. Dans le troisième cependant, Jury a fait les ajustements nécessaires, gardant le combat sur les pieds et choisissant bien ses tirs avant de marquer son propre retrait en fin de manche. En fin de compte, Fury a remporté la décision unanime avec des scores de 29-28 sur les trois cartes.

À la surprise de la soirée, le lutteur vétéran Tim Johnson a choqué l’univers Bellator en espérant que Tyrell Fortune, le poids lourd de l’élite, a connu l’un des plus gros bouleversements de l’année à ce jour. Fortune est entré dans le combat en tant que favori -800 et devait continuer à progresser dans les rangs, mais à seulement 2 minutes et 35 secondes au premier tour, Johnson a repoussé Fortune contre la cage et a déchargé un crochet droit parfaitement sur le bouton de Fortune qui a immédiatement éteint les lumières et remis à l’ancien champion national de catch sa première défaite en MMA.

Lors de l’ouverture de la carte principale, Valentin Moldavsky a lancé les choses avec une performance dominante, quoique décevante, contre Javy Ayala. Moldavsky a immédiatement sorti un jeu de démontage et de contrôle supérieur pour lequel Ayala n’avait aucune réponse. Le concurrent poids lourd et décousu n’a jamais abandonné, mais même quand Ayala a pu se remettre sur pied, Moldavsky a juste obtenu un autre retrait, apparemment à volonté. La perspective russe a rincé et répété cette méthodologie pour les trois rounds, mélangeant certaines grèves et quelques tentatives de soumission pour faire bonne mesure, mais ne se rapprochant jamais vraiment d’Ayala. En fin de compte, Moldavsky a remporté une décision unanime avec des scores de 30-25, 30-24 et 30-24, ce qui le rapproche de plus en plus d’un tir au titre des poids lourds.