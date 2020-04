Résultats de la diffusion en direct de l’UFC 249, mises à jour play-by-play ‘Ferguson vs Gaethje’

Le jour où nous pensions ne jamais arriver est enfin arrivé, malgré un long report et une douzaine de changements de carte de combat. UFC 249: «Ferguson vs Gaethje» est officiel pour le samedi 9 mai 2020 à l’intérieur du VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride, l’un des rares endroits aux États-Unis capables de contourner les restrictions actuelles sur les coronavirus. L’extravagance à la carte (PPV) – qui nécessite un abonnement à ESPN + pour passer commande – se déroulera toujours à huis clos et ne proposera plus le combat de titre léger entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov. Au lieu de cela, “El Cucuy” concourra pour la sangle intérimaire de 155 livres contre le roi du moulinet “Highlight”, Justin Gaethje, tandis que “The Eagle” regarde depuis le verrouillage au Daghestan. De même, le meilleur concurrent des poids coq Jose Aldo restera sur le banc brésilien alors que Dominick Cruz intervient dans un court délai pour combattre le co-vedette de l’UFC 249, Henry Cejudo, pour la ceinture de 135 livres, actuellement en possession de «Triple C.»

Tout cela et bien plus encore.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 249 ci-dessous, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN +/ ESPN à 20 h ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Gardez à l’esprit que nous serons également le lieu des dernières nouvelles, des récapitulations et des analyses post-combat après “Ferguson vs Gaethje”. Sans plus tarder, voir ci-dessous les derniers résultats de l’UFC 249. (Remarque: cela ira de bas en haut; par conséquent, faites défiler vers le bas pour la dernière action détaillée tour par tour.)

RÉSULTATS RAPIDES UFC 249:

Tony Ferguson contre Justin Gaethje

Henry Cejudo contre Dominick Cruz

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Jeremy Stephens contre Calvin Kattar

Greg Hardy contre Yorgan de Castro

Donald Cerrone contre Anthony Pettis

Fabricio Werdum contre Aleksei Oleinik

Carla Esparza contre Michelle Waterson

Uriah Hall contre Jacare Souza

Vicente Luque vs Niko Price

Bryce Mitchell contre Charles Rosa

Ryan Spann contre Sam Alvey

