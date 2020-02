Résultats de la diffusion en direct de l’UFC Fight Night 168, mises à jour «Felder vs Hooker» d’Auckland

Ultimate Fighting Championship (UFC) se rapproche de son prochain événement UFC Fight Night 168 d’arts martiaux mixtes (MMA), avec une bataille de grévistes légers de premier rang dans l’ancien de Paul Felder et Dan Hooker, qui élingue le cuir le samedi, 22 février 2020 sur ESPN + depuis l’intérieur de Spark Arena à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Dans l’événement co-principal des poids lourds légers, le héros local Jimmy Crute affronte son compatriote prometteur de 205 livres, Michal Oleksiejczuk. Ailleurs sur la carte, Karolina Kowalkiewicz et Xiaonan Yan les accrochent au poids de la paille, tandis que Marcos Rogerio de Lima et Ben Sosoli l’obtiennent au poids lourd.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de la carte de combat UFC Fight Night 168 ci-dessous, en commençant par le ESPN + «Prélims» combats undercard à 16 h. ET, suivi du ESPN + heure de début de la carte principale à 19 h ET.

Gardez à l’esprit que nous serons également le lieu des dernières nouvelles, des récapitulations et des analyses post-combat après “Felder vs Hooker”. Sans plus tarder, voir ci-dessous pour les résultats mis à jour de l’UFC Fight Night 168. (Remarque: cela ira de bas en haut; par conséquent, faites défiler vers le bas pour la dernière action détaillée tour par tour.)

RÉSULTATS RAPIDES DE L’UFC AUCKLAND:

Paul Felder contre Dan Hooker

Jimmy Crute contre Michal Oleksiejczuk

Karolina Kowalkiewicz contre Xiaonan Yan

Marcos Rogerio de Lima contre Ben Sosoli

Magomed Mustafaev contre Brad Riddell

Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov

Jalin Turner contre Josh Culibao

Jake Matthews contre Emil Meek

Song Kenan contre Callan Potter

Kai Kara-France contre Tyson Nam

Angela Hill contre Loma Lookboonmee

Maki Pitolo contre Takashi Sato

Shana Dobson contre Priscila Cachoeira

UFC AUCKLAND JOUER PAR JEU:

155 lb: Paul Felder contre Dan Hooker

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Tour 4:

Tour 5:

Résultat final:

La205 lb: Jimmy Crute contre Michal Oleksiejczuk

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

115 lb: Karolina Kowalkiewicz contre. Xiaonan Yan

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

265 lb .: Marcos Rogerio de Lima contre. Ben Sosoli

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

155 lb: Magomed Mustafaev contre. Brad Riddell

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

145 lb: Kevin Aguilar contre. Zubaira Tukhugov

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

155 lb: Jalin Turner contre. Josh Culibao

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

170 lb: Jake Matthews contre. Emil Meek

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

170 livres: Song Kenan vs. Callan Potter

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

125 lb: Kai Kara-France contre Tyson Nam

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

115 lb: Angela Hill contre. Loma Lookboonmee

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

170 lb: Maki Pitolo contre Takashi Sato

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final:

125 lb: Shana Dobson contre. Priscila Cachoeira

Tour 1:

2ème round:

Tour 3:

Résultat final: