Résultats de la pesée à l’UFC Auckland: Dan Hooker et Paul Felder font du poids, un combat rayé

Crédit d’image: UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Les pesées de l’UFC Auckland ont eu lieu vendredi matin et 24 combattants ont fait du poids pour la carte, dont les têtes d’affiche Dan Hooker et Paul Felder.

Dans l’événement principal léger sans titre, Hooker est monté sur la balance à 156 livres tandis que Felder est arrivé à 155,5 livres, rendant le combat en tête d’affiche officiel. Hooker et Felder sont tous deux classés dans le top-10 de la division légère UFC empilée et le vainqueur de ce combat sera un pas de plus pour sauter dans la course au titre.

Dans le co-événement principal, les poids lourds légers Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk pesaient tous les deux à 206 lb identiques. Les deux espoirs chercheront chacun à rebondir après des pertes lors de leurs derniers combats et à réapparaître en tant que futurs prétendants au titre dans une division des poids lourds légers de l’UFC qui a été revitalisée ces dernières années.

Le reste des combattants sur la carte a également fait du poids, à l’exception d’un combattant qui n’a même jamais réussi à monter sur la balance. Un combat a été rayé à la dernière minute, alors que Maki Pitolo est tombé malade et son combat poids welter contre Takashi Sato a été annulé. Sato a en fait pris du poids pour l’événement, mais Pitolo n’a jamais pu monter sur la balance après que les médecins l’aient retiré de l’événement. Parce que Sato a fait du poids, il se qualifie pour gagner son argent de spectacle.

Découvrez les autres résultats de pesée de l’UFC Auckland ci-dessous (via MMAjunkie.com).

Carte principale de l’UFC Auckland

Combat léger: Paul Felder (155,5) contre Dan Hooker (156)

Combat des poids lourds légers: Jimmy Crute (206) contre Michal Oleksiejczuk (206)

Combat féminin poids plume: Karolina Kowewalkiewicz (115,5) contre Yan Xiaonan (116)

Combat des poids lourds: Marcos Rogerio de Lima (257) contre Ben Sosoli (264)

Combat léger: Magomed Mustafaev (156) contre Brad Riddell (156)

Combat poids plume: Kevin Aguilar (145) contre Zubaira Tukhugov (145)

Carte préliminaire UFC Auckland

Combat léger: Josh Culibao (155,5) contre Jalin Turner (155,5)

Combat des poids mi-moyens: Jake Matthews (170,5) contre Emil Meek (171)

Combat des poids mi-moyens: Song Kenan (171) contre Callan Potter (170,5)

Combat poids mouche: Kai Kara-France (125,5) contre Tyson Nam (125)

Combat féminin poids plume: Angela Hill (115) contre Loma Lookboonmee (115)

Combat des poids mi-moyens: Maki Pitolo (N / A) contre Takashi Sato (170) – le combat était rayé

Combat féminin poids mouche: Priscila Cachoeira (126) contre Shana Dobson (125,5)

Quel combat vous excite le plus à l’UFC Auckland?