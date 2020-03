Résultats de la pesée à l’UFC Brasilia: Kevin Lee manque de poids

L’événement principal de l’UFC Brasilia est en danger.

La tête d’affiche Kevin Lee pesait 158,5 livres vendredi, 2,5 livres au-dessus de la limite de poids léger (y compris l’allocation sans titre d’une livre) pour son combat avec Charles Oliveira à Brasilia, au Brésil, ce samedi.

Lee ne s’est pas présenté au départ pendant la fenêtre de pesée prévue, mais CABMMA (commission sportive du Brésil) a déclaré à MMA Fighting que Lee pesait dans les coulisses avant l’heure limite de 11 heures (heure locale). Il est ensuite monté sur l’échelle officielle. Les médecins n’ont pas accordé à Lee une heure supplémentaire pour faire le poids.

Selon CABMMA, Lee n’a pu couper que 0,5 livres dans ses 30 dernières minutes avant de peser. C’est la deuxième fois que Lee ne parvient pas à atteindre la limite de 155 livres de sa carrière à l’UFC.

On ne sait pas encore si le combat se déroulera comme prévu et, dans l’affirmative, quelle sera la sanction pécuniaire pour Lee, le cas échéant.

Lorsqu’on lui a demandé si Oliveira prendrait le combat, son entraîneur Diego Lima a dit: “Nous parlons ici, mais nous sommes venus pour la guerre.”

Ce n’est qu’un autre ralentissement dans ce qui a été une semaine tumultueuse pour le spectacle de l’UFC Brasilia et l’ensemble du monde sportif, qui a vu de nombreux événements majeurs et des saisons entières annulés ou reportés. Le spectacle de l’UFC de samedi aura lieu dans un gymnase de Nilson Nelson vide suite au décret du gouverneur du district fédéral Ibaneis Rocha selon lequel les rassemblements de plus de 100 personnes seraient suspendus jusqu’au 16 mars.

Le soir de la bataille, les médias auront un accès limité aux athlètes à l’hôtel hôte de l’événement. En dehors des chaînes de télévision partenaires, les journalistes n’étaient pas autorisés à assister aux pesées officielles de vendredi.

La dernière fois que Lee a manqué de poids, c’était pour un combat contre Edson Barboza dans l’événement principal de l’UFC Atlantic City le 21 avril 2018. Lee a ensuite battu Barboza par un arrêt de médecin au cinquième tour.

Voir les résultats complets de la pesée UFC Brasilia ci-dessous:

Carte principale (ESPN, ESPN +, 18 h HE)

Kevin Lee (158,5) contre Charles Oliveira (156)

Demian Maia (170,5) contre Gilbert Burns (170,5)

Renato Moicano (155,5) contre Damir Hadzovic (155)

Johnny Walker (206) contre Nikita Krylov (206)

Francisco Trinaldo (156) contre John Makdessi (155)

Carte préliminaire (ESPN, ESPN +, 15 h HE)

Jussier Formiga (126) contre Brandon Moreno (126)

Amanda Ribas (115,5) contre Randa Markos (116)

Elizeu Zaleski dos Santos (171) contre Alexey Kunchenko (170)

Rani Yahya (136) contre Enrique Barzola (136)

Mayra Bueno Silva (126) contre Maryna Moroz (126)

Bruno Silva (125,5) contre David Dvorak (126)

Veronica Macedo (135,5) contre Bea Malecki (136)