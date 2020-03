Résultats de la pesée à l’UFC Brasilia: Kevin Lee ne parvient pas à évoluer dans le temps, manque de poids

Samedi soir, l’UFC reviendra sur nos écrans avec la passionnante carte UFC Brasilia, qui descendra dans une arène vide grâce à la menace du coronavirus.

L’événement de l’UFC Brasilia devrait être surmonté d’une confrontation entre les compétiteurs légendaires Kevin Lee et l’ancien finisseur en titre Charles «Do Bronx» Oliveira.

L’UFC Brasilia sera co-titré par un combat de poids mi-moyen entre l’ancien challenger en titre à deux divisions Demian Maia et le concurrent montant Gilbert Burns. Ailleurs sur la carte, nous assisterons à des apparitions de grands noms comme Renato Moicano, Johnny Walker, Nikita Krylov, Francis Trinaldo, Jussier Formiga, Brandon Moreno et plus encore.

Vendredi matin, les 24 combattants de la carte UFC Brasilia sont montés sur la balance pour peser pour la bataille.

Malheureusement, la star de l’événement principal, Kevin Lee, n’est pas arrivée dans la balance dans les deux heures de pesée prévues, puis a manqué de poids, mettant l’événement principal en péril.

Lee aura maintenant une heure supplémentaire pour faire perdre 2,5 livres supplémentaires et atteindre la limite de poids léger de 156 livres.

Selon @raphamarinho, Kevin Lee a atteint 158,5 livres sur la balance. Il a beaucoup manqué de poids après la fenêtre de pesée officielle. Curieux de voir ce qui se passe ici. https://t.co/RGlpiHaLBL

Lee aura une heure pour essayer de couper les 2,5 livres supplémentaires par @raphamarinho https://t.co/o9rCQDlgrA

Voici les résultats complets de la pesée de la carte (via Bloody Elbow):

Carte principale de l’UFC Brasilia

Léger: Kevin Lee (158,5) contre Charles Oliveira (156) – Lee a manqué de poids

Poids welter: Demian Maia (170,5) contre Gilbert Burns (170,5)

Léger: Renato Moicano (155,5) contre Damir Hadzovic (155)

Poids lourd léger: Johnny Walker (206) contre Nikita Krylov (206)

Léger: Francisco Trinaldo (156) contre John Makdessi (155)

Carte préliminaire UFC Brasilia

Mouche: Jussier Formiga (126) contre Brandon Moreno (126)

Poids de paille: Randa Markos (116) contre Amanda Ribas (115,5)

Poids welter: Elizeu Zaleski dos Santos (171) contre Alexey Kunchenko (170)

Poids coq: Rani Yahya (136) contre Enrique Barzola (136)

Poids mouche: Maryna Moroz (126) contre Mayra Bueno Silva (126)

Poids mouche: Bruno Silva (125,5) contre David Dvorak (126)

Poids coq: Veronica Macedo (135,5) contre Bea Malecki (136)

Restez à l’écoute pour plus de détails sur Kevin Lee et la carte UFC Brasilia à mesure que les détails émergent.

