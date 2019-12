Résultats de la pesée à l'UFC Busan: les têtes d'affiche sur le point

Samedi, l'UFC atterrira dans la ville côtière coréenne de Busan avec la carte UFC Busan bien intitulée.

La carte sera complétée par un combat de poids plume entre le héros local "The Korean Zombie" Chan Sung Jung et l'ancien champion des poids légers Frankie Edgar. Le Zombie coréen devait à l'origine affronter Brian Ortega sur la carte, mais quand Ortega a subi une blessure à l'entraînement, Edgar est intervenu pour le remplacer.

Edgar s'était préparé pour un début de poids coq en face de Cory Sandhagen, mais a mis ces plans en attente. Il est intéressant de noter que lui et le coréen Zombie devaient se rencontrer en 2018, mais une blessure a fait échouer ce plan.

Dans le co-principal de l'UFC Busan, l'ancien challenger du titre des poids lourds légers Volkan Oezdemir tentera de ralentir la montée du candidat strie Aleksandar Rakic, qui vient de se qualifier pour le KO de 2019 contre Jimi Manuwa.

Ailleurs sur la programmation de l'UFC Busan, nous verrons des apparitions de "The Korean Superboy" Doo Ho Choi, Kyung Ho Kang, des perspectives croissantes des poids lourds Ciryl Gane et Tanner Boser, Said Nurmagomedov et du top 10 des poids mouche Ryan Benoit.

Tôt vendredi matin, les combattants en compétition sur cette carte sont montés sur la balance pour peser au combat. Dans une torsion rare, aucun combattant n'a manqué de poids, ce qui signifie que la carte se déroulera comme prévu.

Résultats de la pesée UFC Busan

Carte principale UFC Busan | 5 h 00 HE sur ESPN +

Frankie Edgar (146) contre Chan Sung Jung (146)

Volkan Oezdemir (206) contre Aleksandar Rakic ​​(206)

Doo Ho Choi (146) contre Charles Jourdain (146)

Da Un Jung (206) contre Mike Rodriguez (206)

Marc-Andre Barriault (186) contre Jun Yong Park (186)

Kyung Ho Kang (136) contre Liu Pingyuan (136)

Carte préliminaire UFC Busan | 2 h 00 HE sur ESPN +

Tanner Boser (246) contre. Ciryl Gane (249)

Seung Woo Choi (146) contre Suman Mokhtarian (145)

Dong Hyun Ma (156) contre Omar Morales (156)

Alexandre Pantoja (126) contre Matt Schnell (126)

Raoni Barcelos (136) contre Said Nurmagomedov (136)

Miranda Granger (116) contre Amanda Lemos (116)

Heili Alateng (136) contre Ryan Benoit (136)

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/12/2019.