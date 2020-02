Résultats de la pesée de l’Invicta FC 39: Jinh Yu Frey manque de poids pour le tournoi principal, quitte le titre des poids atomiques

Après avoir échoué à battre la balance jeudi, Jinh Yu Frey n’est plus le champion des poids atomiques de l’Invicta FC.

Frey pesait 105,8 livres lors de la pesée officielle de l’Invicta FC 39, qui a lieu vendredi au Memorial Hall de Kansas City, Kan. C’est 0,8 au-dessus de la marque du championnat, ce qui ne permet pas une allocation d’une livre. L’adversaire Ashley Cummins a pesé avec succès à 104,5 livres et le combat se déroulera comme prévu, Frey se voyant infliger une amende de 25% de son sac de combat.

Ce devait être la deuxième défense de Frey pour son championnat.

Parce que Cummins a pris du poids, elle sera toujours éligible pour remporter le titre des 105 livres si elle bat Frey vendredi soir. Si Frey gagne, la ceinture restera vacante.

Ce combat est une revanche d’une rencontre de trois rounds à l’Invicta FC 24 le 15 juillet 2017, que Frey a remporté à l’unanimité.

Frey a publié une déclaration sur Instagram, s’excusant pour la perte de poids.

À mon humiliation absolue, ce matin, j’ai raté la limite du championnat des poids atomiques de 0,8 lb. J’ai plein de raisons, mais elles n’ont pas d’importance. J’ai échoué dans mon professionnalisme. Le combat va se poursuivre, mais il est désormais vacant et je ne vais pas me battre pour la ceinture. Si je gagne, je recevrai le prochain coup de titre. Après l’événement, mon mari et moi reviendrons sur ce sujet et discuterons où nous allons d’ici et où se situe mon avenir. J’ai encore un combat à 5 rounds à l’horizon, donc pour l’instant cela devra attendre mon attention. Mes excuses à mon adversaire, à son camp, à Invicta et aux fans pour avoir manqué à mes devoirs. Mais, pour l’instant, mon esprit et ma concentration sont sur demain.

Un autre combat qui a été secoué a été un combat de poids mouche entre Shanna Young et Daiana Torquato. Selon Invicta, Young a souffert d’une maladie pendant la semaine de combat et a été jugé médicalement inapte à la compétition. Torquato a réussi à prendre du poids et a reçu son sac à main.

Voir les résultats complets de la pesée de l’Invicta FC 39 ci-dessous:

Jinh Yu Frey (105,8) contre Ashley Cummins (104,5)

Pearl Gonzalez (124,7) contre Miranda Maverick (125,1)

Shanna Young (N / A) contre Daiana Torquato (125,1)

Alesha Zappitella (105,5) contre Kelly D’Angelo (105,8)

Erin Blanchfield (125,1) contre Victoria Leonardo

Jillian DeCoursey (105,7) contre Linda Mihalec (105,2)

Tina Pettigrew (135,3) contre Monica Franco (134,8)