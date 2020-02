Résultats de la pesée de l’UFC Rio Rancho: Ray Borg manque de poids pour la quatrième fois

Ray Borg a de nouveau trébuché sur la balance.

Pour la quatrième fois de sa carrière à l’UFC, Borg n’a pas réussi à faire du poids, cette fois-ci à 128 livres pour une rencontre de poids mouche face à Rogerio Bontorin prévue pour l’UFC Rio Rancho ce samedi. C’est deux livres de plus que la limite de 126 livres sans titre.

Selon UFC.com, Borg a eu une heure supplémentaire pour faire du poids après les mises au jeu, mais encore une fois n’a pas atteint la marque, pesant à nouveau 128 livres.

Bontorin pesait avec succès 126 livres. Le combat se déroulera comme prévu, Borg perdant 30% de son sac.

Borg avait auparavant manqué de poids lors de ses débuts en poids coq à l’UFC en mars dernier, ainsi que lors de deux précédentes apparitions de poids mouche.

En avril dernier, Borg a publié une déclaration jurant qu’il prendrait sa retraite s’il manquait à nouveau du poids.

Les 24 autres combattants qui devaient participer à l’événement de samedi ont réussi à faire du poids, y compris les têtes d’affiche légères et lourdes Corey Anderson et Jan Blachowicz, et les co-têtes d’affiche welters Diego Sanchez et Michel Pereira.

Consultez les résultats complets de la pesée UFC Rio Rancho ci-dessous.

Carte principale (ESPN +, 20 h HE)

Corey Anderson (205) contre Jan Blachowicz (206)

Diego Sanchez (171) contre Michel Pereira (170)

Montana De La Rosa (126) contre Mara Romero Borella (125)

Brok Weaver (156) contre Kazula Vargas (156)

Rogerio Bontorin (126) contre Ray Borg (128) *

Lando Vannata (156) contre Yancy Medeiros (155)

Carte préliminaire (ESPN +, 17 h HE)

Tim Means (171) contre Daniel Rodriguez (171)

John Dodson (133,5) contre Nathaniel Wood (136)

Jim Miller (156) contre Scott Holtzman (156)

Devin Clark (205) contre Dequan Townsend (202)

Casey Kenney (135,5) contre Merab Dvalishvili (136)

Macy Chiasson (135) contre Shanna Young (134)

Mark De La Rosa (126) contre Raulian Paiva (126)

* Borg a manqué de poids de deux livres