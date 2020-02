Résultats de la pesée de l’UFC Rio Rancho: Ray Borg ne respecte pas la limite de poids des mouches

Samedi, l’UFC reviendra sur nos écrans avec la carte UFC Rio Rancho sous le radar.

L’événement sera mis en vedette par un match revanche léger et lourd entre les meilleurs prétendants Jan Blachowicz et Corey Anderson. On s’attend à ce que le vainqueur soit le prochain homme en lice pour le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones.

Le co-vedette de l’UFC Rio Rancho, quant à lui, verra le vainqueur de la saison 1 d’Ultimate Fighter Diego Sanchez retourner dans la cage pour un combat poids welter avec l’homme sauvage Michel Pereira.

Les autres faits saillants de la carte incluent des apparitions d’un certain nombre de noms établis, tels que Devin Clark, Montana De La Rosa, Yancy Medeiros, Lando Vannata, Tim Means, John Dodson, Jim Miller et Ray Borg.

Vendredi matin, ces combattants et les autres sur le projet de loi UFC Rio Rancho sont montés sur la balance pour peser pour la bataille. Malheureusement, les premières pesées ont été entachées d’une erreur, car Ray Borg a raté la limite de poids des mouches de deux livres.

Étant donné que ce n’est pas la première fois que Borg perd du poids – il a eu du mal à atteindre sa marque plusieurs fois auparavant – cela pourrait être une histoire à suivre.

Voici les résultats officiels de la pesée de la carte UFC Rio Rancho:

Carte principale de l’UFC Rio Rancho:

205 lb: Corey Anderson (205) contre Jan Blachowicz (206)

170 livres: Diego Sanchez (171) contre Michel Pereira (170)

205 lb: Devin Clark (205) contre Dequan Townsend (202)

125 lb: Montana De La Rosa (126) contre Mara Romero Borella (125)

155 lb: Kazula Vargas (156) contre Brok Weaver (156)

155 lb: Yancy Medeiros (155) contre Lando Vannata (156)

Préliminaires UFC Rio Rancho:

170 lb: Tim Means (171) contre Daniel Rodriguez (171)

135 lb: John Dodson (133,5) contre Nathaniel Wood (136)

155 lb: Scott Holtzman (156) contre Jim Miller (156)

125 lb: Rogerio Bontorin (126) contre Ray Borg (128 *)

135 lb: Merab Dvalishvili (136) contre Casey Kenney (135,5)

125 lb: Macy Chiasson (135) contre Shanna Young (134)

125 lb: Mark De La Rosa (126) contre Raulian Paiva (126)

* Poids manqué

Êtes-vous surpris que Ray Borg ait manqué de poids pour l’UFC Rio Rancho?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.