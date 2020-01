Résultats de la pesée du Bellator 238 et flux vidéo en direct (midi HE)

INGLEWOOD, Californie – Le MMA Junkie est sur les lieux et rapporte en direct les pesées précoces et officielles des chasseurs Bellator 238 de vendredi, qui débutent à midi HE (9 h HP).

Les premières pesées ont lieu à l’hôtel hôte Bellator à Inglewood, en Californie, et précèdent les pesées de cérémonie pour les fans, qui ont lieu à 21 h. ET au Forum à Inglewood. Le même lieu accueille l’événement de samedi, qui a une carte principale qui diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Parmi celles pesant la championne poids plume des femmes Julia Budd (13-2 MMA, 7-0 BMMA) et l’ancienne championne de l’UFC Cris Cyborg (21-2 MMA, 0-0 BMMA), qui se rencontrent dans l’événement principal.

Les résultats complets de la pesée du Bellator 238 comprennent:

CARTE PRINCIPALE (DAZN, 22 h HE)

Champ Julia Budd () contre Cris Cyborg () – pour le titre féminin poids plume

Adam Borics () contre Darrion Caldwell () – quart de finale du tournoi poids plume

Juan Archuleta () contre Henry Corrales ()

Alfred Khashakyan () contre Sergio Pettis ()

Raymond Daniels () contre Jason King ()

Emilee King () contre Ava Knight ()

CARTE PRÉLIMINAIRE (MMA Junkie, 19 h 30 HE)

Aaron Pico () contre Daniel Carey ()

AJ Agazarm () contre Adel Altamimi ()

Mario Navarro () contre Jay Jay Wilson ()

Miguel Jacob () contre David Pacheco ()

Chris Avila () contre Anthony Taylor ()

Curtis Millender () contre Moses Murrietta ()

Brandon Bender () contre Joshua Jones ()

Dominic Clark () contre Ricardo Seixas Filho ()

Tony Bartovich () contre Jarrett Connor ()

