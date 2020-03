Résultats de la pesée du Bellator 241 et flux vidéo en direct (10 h HE)

UNCASVILLE, Connecticut – MMA Junkie est sur les lieux et rapporte en direct les pesées précoces et officielles des chasseurs Bellator 241 de jeudi, qui débutent à 10 h HE (7 h HP).

Les premières pesées ont lieu à Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut, et précèdent les pesées de cérémonie pour les fans, qui ont lieu à 13 h. ET à l’extérieur de Mohegan Sun Arena.

Le Bellator 241 aura lieu vendredi au Mohegan Sun Arena. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Parmi eux, l’ancien champion poids plume et poids léger Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA), qui met son titre de 145 livres en jeu contre Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) dans un combat qui se double d’un combat de quart de finale dans le tournoi en cours poids plume. Dans le co-événement principal, Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) rencontre Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA) dans un autre combat en quart de finale.

Les résultats complets de la pesée du Bellator 241 comprennent:

CARTE PRINCIPALE (DAZN, 22 h HE)

Champ Patricio Freire (145) contre Pedro Carvalho (145) – pour le titre poids plume; tournoi de poids plume quart de finale

Emmanuel Sanchez (145) contre Daniel Weichel (144,75) – quart de finale du tournoi poids plume

Ronny Markes (256) contre Matt Mitrione (264,5)

Paul Daley (170,5) contre Sabah Homasi (170,5)

Nick Newell (155,25) contre Zach Zane (155)

Fabio Aguiar (185) contre Anatoly Tokov (185,5)

CARTE PRÉLIMINAIRE (MMA Junkie, 19 h 30 HE)

Billy Goff (169,75) contre Robson Gracie Jr. (170)

Kevin Ferguson Jr. (159) contre Kaheem Murray (158,25) – Poids contractuel de 160 livres

Pat McCrohan (185,5) contre Jordan Newman (185,75)

Romero Cotton (185,5) contre Justin Sumter ()

Mike Kimbel (139,5) contre Kenny Rivera () – Poids contractuel de 140 livres

Nate Andrews (155) contre Killys Mota (155)

Leandro Higo (145) contre Dominic Mazzotta ()

Jessy Miele () contre Leslie Smith (146)

Mark Lemminger () contre Ion Pascu (170,25)

Marcus Surin (155,5) contre Vladimir Tokov (155,25)

.