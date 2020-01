Résultats de la pesée précoce de l’UFC 246, mises à jour vidéo en direct pour «McGregor vs Cowboy» à Las Vegas

*** VIDÉO À VENIR ***



Ultimate Fighting Championship (UFC) n’a plus qu’un obstacle à franchir afin de rendre officiel le «McGregor vs. Cowboy» pay-per-view (PPV) d’arts martiaux mixtes (MMA) officiel pour ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

L’UFC 246 pèse bien sûr.

Le moyen à cette fin est la pesée précoce (et officielle), fermée au public, EN DIRECT à midi HE (9 h, heure du Pacifique) dans le lecteur vidéo intégré ci-dessus, suivi des festivités cérémoniales de l’UFC 246 – qui nécessitent un billet (gratuit) pour assister – en streaming en direct à 18 h. ET (15 h, heure du Pacifique) ICI.

Remplissez les résultats du texte de pesée précoce de l’UFC 246 ci-dessous:

UFC 246 Carte principale:

170 lb: Conor McGregor () contre Donald Cerrone ()

135 lb: Holly Holm () contre Raquel Pennington ()

265 lb: Maurice Greene () contre Aleksei Oleinik ()

115 lb: Claudia Gadelha () contre Alexa Grasso ()

155 lb: Diego Ferreira () contre Anthony Pettis ()

Carte préliminaire UFC 246:

145 lb: Maycee Barber () contre Roxanne Modafferi ()

145 lb: Andre Fili () contre Sodiq Yusuff ()

125 lb: Askar Askarov () contre Tim Elliott ()

155 lb: Drew Dober () contre Nasrat Haqparast ()

205 lbs .: Aleksa Camur () contre Justin Ledet ()

135 livres: Brian Kelleher () contre Ode Osbourne ()

125 lb: J.J. Aldrich () contre Sabina Mazo ()

Revenez plus tard ce soir pour la pesée cérémonielle.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l'ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l'heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

