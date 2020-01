Résultats de la pesée précoce de l’UFC Raleigh, vidéo en direct

Ultimate Fighting Championship (UFC) est à seulement un jour de son événement UFC Fight Night 166 d’arts martiaux mixtes (MMA), où le concurrent de premier plan, Curtis Blaydes, part en guerre avec l’ancien champion de 265 livres, Junior dos Santos. Leur bataille des poids lourds le samedi. nuit (25 janvier 2020), qui suit le co-vedette welterweight entre Michael Chiesa et Rafael dos Anjos, se déroule à l’intérieur du PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, exclusivement sur ESPN +.

Avant que l’événement UFC Fight Night 166 puisse être considéré comme officiel, les 24 combattants devront monter sur la balance et faire du poids. Les pesées précoces commencent à 9 h HE dans le lecteur vidéo intégré ci-dessus. Remarque: Il n’y aura pas de pesée cérémonielle plus tard ce soir, donc ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Soyez à l’affût des combats au combat à la fin de la procédure.

Complétez les résultats de la pesée précoce de l’UFC Raleigh ci-dessous:

Carte principale UFC Fight Night 166:

265 lb: Curtis Blaydes () contre Junior dos Santos ()

170 livres: Michael Chiesa (170,5) contre Rafael dos Anjos ()

145 lb: Arnold Allen () contre Nik Lentz (146)

125 lb: Jordan Espinosa () contre Alex Perez (125,5)

115 lb: Hannah Cifers (114,5) contre Angela Hill (116)

205 lb: Jamahal Hill (205,5) contre Darko Stosic ()

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 166:

125 lb: Justine Kish (126) contre Lucie Pudilova (126)

185 lb: Bevon Lewis (186) contre Dequan Townsend ()

135 livres: Montel Jackson (135,5) contre Felipe Colares (135)

135 lb: Lina Lansberg (135) contre Sara McMann ()

135 livres: Tony Gravely (135) contre Brett Johns ()

155 lb: Herbert Burns () contre Nate Landwehr (146)

Voilà.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 166 samedi (CLIQUEZ ICI), en commençant par le ESPN + “Préliminaires” combats undercard à 17 heures. ET, suivi du ESPN + heure de début de la carte principale à 20 h ET.

Pour en savoir plus sur la carte UFC Raleigh de ce week-end, cliquez ici.