Résultats de la pesée UFC 246: McGregor & Cerrone sur le poids, Gadelha vs. Grasso annulé

Les pesées UFC 246 sont dans les livres. Les combattants en tête d’affiche Conor McGregor et Donald Cerrone sont tous deux sur le poids pour leur combat prévu de cinq rounds. Un combat a été annulé en raison du fait qu’Alexa Grasso n’a pas pris de poids.

Alexa Grasso devait affronter Claudia Gadelha dans un combat de cartes principal au poids de la paille féminin. Cependant, Alexa Grasso est arrivée à 121,5 livres. En raison des règles de la Nevada State Athletic Commission (NSAC), le combat a été annulé.

L’UFC 246 est prévu plus tard dans la journée au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La carte principale sera disponible en direct sur PPV via ESPN +. Les préliminaires seront affichés sur ESPN et UFC Fight Pass. Voici les résultats complets de la pesée:

ESPN + carte principale

Événement principal: Conor McGregor (170) contre Donald Cerrone (170)

Co-événement principal: Holly Holm (135,5) contre Raquel Pennington (136)

Aleksei Oleinik (238) contre Maurice Greene (243)

Anthony Pettis (155,5) contre Diego Ferreira (155,5)

ESPN Prelims

Roxanne Modafferi (125) contre Maycee Barber (126)

Andre Fili (145,5) contre Sodiq Yusuff (146)

Tim Elliott (125,5) contre Askar Askarov (126)

Drew Dober (155,5) contre Nasrat Haqparast (156)

Fight Pass Prelims

Aleksa Camur (204) contre Justin Ledet (205)

Brian Kelleher (136) contre Ode ’Osbourne (135)

Sabina Mazo (125,5) contre JJ Aldrich (125,5)

Annulée: Claudia Gadelha (115,5) contre Alexa Grasso (121,5) *

* Alexa Grasso pesait 5,5 livres au-dessus de la limite de poids de paille. Bout est annulé selon les règles du NSAC.