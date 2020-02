Résultats de la pesée UFC 247: Jon Jones et Dominick Reyes sur le point

Les pesées de l’UFC 247 ont eu lieu vendredi matin et les 24 combattants qui devaient se battre sur la carte de paiement à la carte de samedi ont pesé pour l’événement.

Dans l’événement principal de la soirée, le champion et le challenger ont réussi à faire du poids, ce qui signifie que nous avons officiellement un combat pour le titre. Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, pesait une livre sous la limite de combat pour le titre de champion à 204 livres. Son adversaire pour le combat, Dominick Reyes, est arrivé à la limite de poids du championnat de 205 livres.

Le co-événement principal est également un combat pour le titre et le champion et le challenger ont réussi à prendre du poids. La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, pesait 124,5 livres, et la challenger Katlyn Chookagian pesait également 124,5 livres, ce qui signifie que les deux combattantes sont arrivées dans une demi-livre sous la limite de combat du championnat.

Les autres combattants de la carte ont tous pris du poids sans aucun problème. Les combattants poids lourds sur la carte étaient Juan Adams et Justin Tafa, qui sont arrivés à 266 livres et 265,5 livres, respectivement, pour leur bagarre de poids lourds. L’autre combat des poids lourds sur la carte principale mettant en vedette Derrick Lewis et Ilir Latifi a vu les combattants entrer à 261,5 livres et 246,5 livres, respectivement, bien en dessous de la limite des poids lourds.

Découvrez les autres résultats de pesée de l’UFC 247 ci-dessous (via MMAjunkie.com).

Carte principale UFC 247:

Combat pour le titre des poids lourds légers: Jon Jones (204) contre Dominick Reyes (205)

Combat pour le titre poids mouche féminin: Valentina Shevchenko (124,5) contre Katlyn Chookagian (124,5)

Combat des poids lourds: Juan Adams (266) contre Justin Tafa (265,5)

Combat poids plume: Mirsad Bektic (145) contre Dan Ige (145,5)

Combat des poids lourds: Derrick Lewis (261,5) contre Ilir Latifi (246,5)

Undercard UFC 247:

Combat des poids moyens: Trevin Giles (185,5) contre Antonio Arroyo (186)

Combat féminin poids mouche: Andrea Lee (125,5) contre Lauren Murphy (125)

Combat des poids mi-moyens: Alex Morono (171) contre Kalinn Williams (169)

Combat poids coq: Miles Johns (135) contre Mario Bautista (135)

Combat poids coq: contre Domingo Pilarte (135,5) contre Journey Newson (135,5)

Combat des poids coq: Andre Ewell (135,5) contre Jonathan Martinez (136)

Combat poids plume: Austin Lingo (145,5) contre Youssef Zalal (145,5)

