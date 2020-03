Résultats de la pesée UFC 248: les concurrents en titre sont prêts, un combattant manque de poids

L’UFC a tenu les pesées hier pour l’événement UFC 248 d’aujourd’hui. Tous les concurrents du titre sont sur le poids et prêts à partir pour l’événement principal double titre d’aujourd’hui.

Dans l’événement principal, le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya (184,5 livres) défendra son titre contre Yoel Romero (185 livres). Romero, qui a eu des problèmes de poids dans le passé pour des combats de titre, est heureusement arrivé à 185 livres.

Dans le co-événement principal, la championne des poids paille Zhang Weili (115 livres) et l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk (115 livres) sont à la fois sur le poids et prêtes à partir pour le combat pour le titre de ce soir.

Seule Emily Whitmire est entrée en jeu pour son poids de paille précédemment programmé acheté contre Polyana Viana. Whitmire perdra maintenant 20% de son sac à main à Viana, et le combat avancera comme prévu.

L’UFC 248 est prévu pour plus tard aujourd’hui à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’événement sera disponible sur ESPN +. Les préliminaires seront affichés sur ESPN et ESPN +. Vous pouvez consulter les résultats complets de la pesée et la vidéo des pesées de cérémonie ci-dessous:

ESPN + carte principale

Événement principal du Championnat des poids moyens de l’UFC: Israël Adesanya (184,5) contre Yoel Romero (185)

UFC Strawweight Championship Co-Main Event: Zhang Weili (115) contre Joanna Jedrzejczyk (115)

Beneil Dariush (156) contre Drakkar Klose (156)

Neil Magny (171) contre Li Jingliang (171)

Alex Oliveira (171) contre Max Griffin (170,5)

ESPN Prelims

Sean O’Malley (135,5) contre Jose Quinonez (135,5)

Mark O. Madsen (156) contre Austin Hubbard (154,5)

Rodolfo Vieira (186) contre Saparbeg Safarov (186)

Gerald Meerschaert (185) contre Deron Winn (185,5)

ESPN + préliminaires

Emily Whitmire (117,5 *) contre Polyana Viana (116)

Giga Chikadze (146) contre Jamall Emmers (145,5)

Danaa Batgerel (136) contre Guido Cannetti (135,5)

* Whitmire pesait au-dessus de la limite de poids de paille. Elle confie 20% de son sac à son adversaire.