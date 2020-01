Résultats de la vidéo de pesée de cérémonie de l’UFC 246, informations sur les billets pour «McGregor vs Cowboy»

La pesée de cérémonie UFC 246 aura lieu ce vendredi soir (17 janvier 2020) à 18 h. HE (15 h, heure locale) à l’intérieur du Park Theatre, à côté de la T-Mobile Arena et du Toshiba Plaza à Las Vegas, Nevada. Et bien qu’elle soit le deuxième plus grand théâtre de la bande de «Sin City», la promotion attend une salle comble.

Vous pouvez remercier Conor McGregor pour cela.

Afin d’assister à la pesée de cérémonie, qui est gratuite et ouverte au public, les fans devront précommander les billets disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les sièges seront disponibles aujourd’hui (15 janvier) à 18 h. ET (15 h PT) sur www.ticketmaster.com et sera limité à quatre billets mobiles par personne.

Pour le reste d’entre nous, les pesées de cérémonie seront diffusées EN DIRECT dans le lecteur vidéo intégré ci-dessus à 18 h. ET. N’oubliez pas que les premières pesées auront lieu à midi HE vendredi et que les résultats et les mises à jour en temps réel seront diffusés ici sur MMAmania.com.

À plus tard!

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles et notes «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’ensemble de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.