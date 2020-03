Résultats de l’Invicta FC Phoenix Series 3: Julija Stoliarenko remporte le titre vacant des poids coq dans un classique sanglant, Taneisha Tennant remporte le tournoi

Julija Stoliarenko a payé son championnat de sang.

L’acteur Ultimate Fighter 28 est devenu le premier lituanien à remporter un titre mondial en MMA, remportant une décision partagée (48-46, 46-49, 49-46) contre Lisa Verzosa (5-1) dans l’un des combats les plus violents dans l’histoire de l’Invicta FC. Stoliarenko (9-3-1) a remporté une ceinture de poids coq vacant avec sa victoire de l’événement principal à l’Invicta FC: Phoenix Series 3 vendredi au Memorial Hall de Kansas City, Kan.

“Je suis tellement reconnaissant à Invicta de m’avoir donné cette opportunité”, a déclaré Stoliarenko après le combat. «Je sais que je suis à peine connu du public américain, mais ça alors, je voulais tellement être ici. Je veux dire un instant, [this] Dans l’arène, il y a un homme qui a fêté son anniversaire hier et c’est mon entraîneur et c’est une sorte de cadeau pour lui.

«Il y a deux ans, je me suis battu pour un titre mondial de lethwei et il m’a dit quelques mots inspirants avant le titre [fight]. J’étais au Japon, il était en Lituanie et il m’a envoyé un message: “ Je suis destiné aux arts martiaux et je devrais gagner le titre pour moi, pour tous ceux que j’aime, pour toute ma maison de combattant de gym et pour lui. “

Avec un titre mondial en jeu, Stoliarenko et Verzosa proposent un classique instantané.

La première minute du combat a vu les deux engager immédiatement, ce qui s’est avéré être le début d’un round d’ouverture effréné au cours duquel Stoliarenko a chassé la tête ainsi que la chasse aux membres alors qu’elle tentait à deux reprises de soumettre Verzosa avec un brassard. Les deux fois, Verzoa a pu tourner hors de danger. Aux pieds, Stoliarenko a atterri de manière plus régulière, mais un tir de Verzosa a réussi et bientôt le nez de Stoliraenko saignait.

Le spectacle de vendredi comprenait la mise en œuvre historique de la notation ouverte. Après un tour, les deux combattants savaient donc que Stoliarenko avait une avance de 10-9 sur les tableaux de bord des juges. Le rythme a ralenti une touche dans les rounds deux et trois, mais l’intensité a rarement décliné et les deux combattants étaient constamment face à face, jetant des coups de poing. Vers la fin du troisième tour, un méchant coude de Stoliarenko a ouvert Verzosa, ce qui a créé l’image durable de ce qui s’est avéré être un combat horriblement sanglant.

La ténacité inébranlable de Verzosa l’a maintenue dans le combat même si Stoliarenko a ralenti ses tentatives de générer de l’offensive avec un coup précis et des coudes courts qui menaçaient d’aggraver la coupe de Verzosa. À l’approche de la ronde finale, Stoliarenko était sur les tableaux de bord ouverts (39-37 Stoliarenko, 39-37 Verzosa, 39-36 Stoliarenko) et Verzosa avait besoin d’une arrivée qui n’est jamais venue.

Après 25 minutes brutales, c’est Stoliarenko dont la main est levée.

Dans l’événement co-principal, la descente de Cendrillon de Taylor Guardado (0-1) a été interrompue en finale du tournoi des poids coq par Taneisha Tennant (3-0), qui a utilisé sa frappe forte pour se frayer un chemin à travers un champ de huit femmes et remporter la troisième couronne du tournoi Phoenix Series.

Dans une bizarrerie bizarre de programmation, Guardado faisait en fait ses débuts professionnels malgré les combats dans une paire de combats à un tour plus tôt dans la soirée, les deux premiers tours de la série Phoenix Series étant classés comme expositions. Guardado a compilé un record amateur de 9-1 pour commencer sa carrière (qui comprenait des victoires sur les futurs combattants de l’UFC Ashlee Evans-Smith et Raquel Pennington et une défaite contre Ronda Rousey), mais a suspendu sa carrière pour se concentrer sur la famille.

La stratégie agressive de lutte de Guardado l’a poussée devant Serena DeJesus et Claire Guthrie pour la mettre en finale, mais une fois là-bas, elle a eu du mal à faire face à la frappe de gamme de Tennant. Après avoir repéré Hope Chase et Brittney Victoria, Tennant a gardé sa meilleure performance pour la fin en gardant Guardado à distance pour la majorité de leur combat avec un coup fort et des coups de poing droits tout en étouffant les tentatives de retrait de Guardado.

Par la suite, Tennant a clairement indiqué qu’elle voulait transformer son titre de tournoi en un tir au premier prix.

“En ce qui me concerne, je suis 5-0”, a déclaré Tennant. “Je vais m’asseoir avec du pop-corn, regarder l’événement principal, et – Profitez de ces quelques mois pendant que vous avez le titre, celui qui gagne ce soir, parce que je viens.”

Le premier exemple de score ouvert mis en œuvre dans une émission de MMA nord-américaine s’est en fait produit deux combats avant l’événement principal alors que la paille Kay Hansen (20 ans), âgée de 20 ans, a remporté une décision unanime sur Liana Pirosin (7-4), qui est tombé à 0-2 en compétition Invicta.

Les deux combattants ont été informés des scores entre les rounds, mais il y a eu peu de drame lorsque Hansen a pris le contrôle du combat avec ses prises, mettant à plusieurs reprises Pirosin sur son dos et étouffant les brouillages de Pirosin. Après deux tours, Hansen était sur les trois tableaux de bord des juges (y compris un score de 20-18) et elle a respecté le plan de match au troisième tour pour prendre la décision.

