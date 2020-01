Résultats de l’UFC 246: Holly Holm s’empare de Raquel Pennington dans un match revanche terne

L’ancienne tueuse de Ronda Rousey et championne des poids coq des femmes, Holly Holm, était de retour ce soir (samedi 18 janvier 2020), à la tête de l’événement co-principal UFC 246 à la carte (PPV) à l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, en face de Raquel Pennington.

Holm et Pennington sont entrés en collision pour la première fois il y a cinq ans, avec “Preacher’s Daughter” remportant une victoire par décision partagée, ce qui a finalement mis l’ancien champion de boxe sur la route vers un titre UFC. Pennington, quant à lui, a récolté cinq victoires en sept matches (le record de Holm est en fait le contraire … quoique contre une concurrence beaucoup plus rude) depuis leur rencontre initiale, se glissant dans le classement de la division (n ° 5).

Ce n’était pas joli du tout, mais finalement Holm est reparti victorieux de “Rocky”.

Pennington est sorti pour chercher un coup de pied bas, mais un Holm surélevé s’est écarté et a tiré un coup de poing Superman qui a raté sa marque. Une minute plus tard, Pennington a posé une main droite droite au milieu, tandis que Holm a continué à tourner et à chercher une ouverture. Holm chargea avec une combinaison, mais rien de conséquent n’atterrit. Pennington a essayé la même chose quelques instants plus tard … et avec les mêmes résultats. Holm l’a pressée contre la cage et a livré de la boxe sale dans l’attache, alors que Pennington essayait de tourner librement avec les genoux vers le corps. Les deux ont fait un jockey pour la position pendant un certain temps, Pennington a finalement inversé la position uniquement pour que Holm la remette à droite. Pennington a finalement filé avec littéralement quelques secondes restantes dans la manche et a tenté un démontage avant que la cloche ne retentisse.

Pennington est sorti avec plus de but dans la deuxième strophe, chargeant avec impatience de décrocher quelque chose … n’importe quoi. Holm a finalement opté pour une autre cravate le long de la clôture, atterrissant plus de coups courts au grand dam de la foule agitée. Pennington a finalement commencé à marquer avec quelques genoux de Muay Thai au corps, ce que Holm n’a vraiment pas apprécié, se désengageant et retournant au stand up avant de se ressaisir à nouveau le long de la cage. Pennington a tenté de sauver la manche tardivement avec une autre tentative de retrait, mais encore une fois, c’était trop peu, beaucoup trop tard.

Très probablement sur les tableaux de bord des juges, Pennington avait besoin d’un tour déséquilibré – ou d’une arrivée – pour gagner le match revanche. Elle a décroché une belle combinaison jab-uppercut tôt, mais Holm n’a pas été affectée. La paire a échangé des tirs insignifiants jusqu’à environ la marque des trois minutes, c’est-à-dire lorsque Holm est retourné au corps à corps le long de la cage. Avec une minute restante dans le combat de 15 minutes, l’arbitre est finalement intervenu et les a séparés. Mais, Holm vient de prendre une décision très sûre et qui déplaît à la foule.

Croyez-le ou non, malgré seulement trois victoires en huit apparitions depuis 2016, Holm est une fois de plus dans le mélange de titres, ce qui serait sa quatrième occasion (bien que sur deux catégories de poids) de remporter une autre ceinture.

Plus les choses ne changent pas dans la division poids coq des femmes, plus elles restent les mêmes en 2020.

