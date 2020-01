Résultats de l’UFC 246: les plus grands gagnants et perdants de «McGregor vs Cowboy» hier soir à Las Vegas

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 18 janvier), alors que l’UFC 246 descendait de l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Dans l’acte en tête d’affiche, Conor McGregor est revenu dans la colonne des victoires après avoir anéanti Donald Cerrone à seulement 40 secondes du combat (voir à nouveau ici). Dans le co-événement principal, Holly Holm a marqué sa deuxième victoire sur Raquel Pennington, cette fois la battant par décision unanime (récapitulation).

Plus grand gagnant: Conor McGregor

Celui-ci est une évidence, car “Notorious” a fait un retour triomphal à l’action après une interruption de 15 mois pour marquer une victoire par KO (KO) au premier tour sur “Cowboy”. La victoire est énorme pour de nombreuses raisons. Pour commencer, Conor a juste poussé un énorme soupir de soulagement et a obtenu une partie de cette immense pression de ses épaules en marquant sa première victoire en arts martiaux mixtes (MMA) en plus de trois ans. De plus, sa victoire assure aux fans de promotion et de combat que Conor reviendra effectivement à l’action plus tôt que tard, et tous ses plans énoncés sont maintenant plus proches de devenir une réalité. Une perte aurait probablement signifié un autre hiatus de Conor, le laissant dans les limbes avec pas de grands combats pour faire campagne. Mais avec la victoire dans sa poche arrière, McGregor peut maintenant choisir qui il veut ensuite. Le président de l’UFC, Dana White, n’a pas tardé à expliquer la taille d’un match revanche de Khabib Nurmagomedov lors de la conférence de presse d’après-combat (retransmettre ici), ce qui signifie à peu près que c’est le combat à mener si “The Eagle” bat Tony Ferguson à l’UFC 249. Sinon , Conor est toujours une chaussure pour le combat pour le titre des Lightweight contre “El Cucuy” s’il le veut. Ou il peut aller chercher le titre «BMF» de Jorge Masvidal. Les options sont illimitées pour “Notorious” à ce stade, qui a sécurisé son billet pour être en attente pour l’événement UFC 249 susmentionné le 18 avril.

Finaliste: Carlos Diego Ferreira

Remportez une autre victoire pour le poids léger brésilien, car il a remporté une énorme victoire après avoir soumis l’ancien champion de 155 livres, Anthony Pettis, au deuxième tour. Après avoir repris Anthony au début du combat, Carlos a failli sombrer dans un étranglement à l’arrière avant que «Showtime» n’utilise une grande défense pour s’en sortir. Au deuxième tour, cependant, l’as de jiu-jitsu a de nouveau pris le combat au sol et mis l’ex-champion dans une position précaire, forçant finalement le tap via le rang du cou. Il s’agit maintenant de six victoires consécutives pour Ferreira, ce qui lui assure une énorme augmentation du classement car il n’a plus perdu depuis 2015. Avec une énorme victoire sur un ancien champion en poche, Carlos peut commencer à faire pression pour de plus grands combats à l’avenir. C’était vraiment une performance dominante de la part de 35 ans.

Le plus grand perdant: Donald Cerrone

Malheureusement, “Cowboy” doit prendre cette place après avoir été fumé par “Notorious” en seulement 40 secondes. Tout d’abord, pour tous ceux qui parlent de plongée, arrêtez-vous. Conor a atterri au ras de ce coup de tête, et les coups ultérieurs de suivi ont frappé leur marque. Malgré l’attaque implacable, l’arbitre Herb Dean a donné à «Cowboy» de nombreuses occasions de se battre et de se mettre hors de danger. En fin de compte, il a dû mettre fin à l’assaut pour protéger Cerrone contre des dommages inutiles. Il s’agit maintenant de trois défaites consécutives pour «Cowboy», qui devra rentrer chez lui et regrouper les personnes battues, meurtries et dégonflées. Du côté positif, il a récemment verrouillé un nouveau contrat avec l’UFC avant le combat contre Conor, il l’a donc enfermé dans le sac. Pourtant, avec trois défaites consécutives – toutes par KO technique – Donald n’aura pas le privilège de marquer un autre grand combat dans un avenir immédiat. Mais si quelqu’un peut rebondir et marquer rapidement des victoires, c’est Cerrone.

