Résultats de l’UFC 246: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale «McGregor vs Cowboy»

L’UFC 246 est tombé samedi soir dernier (18 janvier) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, qui a vu Conor McGregor faire son retour triomphal après avoir terminé Donald Cerrone à seulement 40 secondes du combat (voir à nouveau ici).

Dans le co-événement principal, Holly Holm a fait deux contre deux contre Raquel Pennington, tandis que Carlos Diego Ferreira a remporté sa plus grande victoire à ce jour après avoir soumis l’ancien champion des poids légers de l’UFC, Anthony Pettis.

Gagnant: Conor McGregor

Qui il devrait combattre ensuite: Justin Gaethe ou Jorge Masvidal

Regardez, la victoire de Conor était énorme pour les plans qu’il s’était fixés en 2020, mais un combat pour le titre des Lightweight ne devrait pas être dans les cartes pour Conor immédiatement après avoir marqué sa première victoire en MMA en trois ans. Est-ce que je veux voir Khabib vs McGregor 2? Absolument! Mais le prochain combat pour le titre devrait aller à Justin Gaethje, qui a remporté trois matchs de suite par KO dévastateur, y compris sa dernière victoire sur Donald Cerrone. Je comprends qu’une revanche entre «Notorious» et «The Eagle» est une grosse affaire, et l’UFC veut en tirer parti avant l’un ou l’autre de ces deux menlose, mais passer par-dessus Justin est faux à bien des égards. L’homme a gagné son tir au titre contre le vainqueur de Khabib et Tony Ferguson à l’UFC 249. En attendant, Conor peut faire face à Jorge Masvidal car il se sent tellement à l’aise chez Welterweight. Cela me déconcerte quand j’entends Dana White dire qu’il n’aime pas ce combat car il pense que Jorge est trop grand pour Conor, lorsque «Gamebred» et Conor détiennent des victoires sur Nate Diaz et «Cowboy» à 170 livres. Cela n’a tout simplement pas de sens. Si ce n’est pas dans l’allée des Blancs, alors réservez Conor vs Gaethje dans un combat n ° 1. Cela dit, il est très peu probable que ces deux scénarios se produisent.

Gagnante: Holly Holm

Qui devrait-elle affronter ensuite: Aspen Ladd contre Julianna Pena gagnant

Holm est remontée sur le podium de la gagnante après avoir battu Raquel Pennington pour la deuxième fois dans “Sin City”. Holly est à la recherche d’un autre combat pour le titre, mais elle aura besoin d’au moins une victoire de plus pour y arriver. C’est parce qu’Amanda Nunes détient les deux sangles, et avant de vaincre “Rocky”, Holly s’est fait fumer par “Lioness”. Cela dit, si “The Preacher’s Daughter” veut revenir à la grande danse, elle devra battre le vainqueur de Ladd vs Pena, qui devrait descendre à l’UFC sur ESPN 8 le 28 mars.

Gagnant: Aleksei Oleinik

Qui devrait-il affronter ensuite: Blagoy Ivanov

Aleksei a cassé son skid de deux combats avec une impressionnante victoire sur Maurice Greene via, vous l’aurez deviné, la soumission (brassard). Alors qu’il occupe la 12e place du classement officiel de l’UFC, Oleinik a besoin de quelques victoires de plus pour décrocher le top 10. Je voudrais le voir affronter Ivanov ensuite. Blagoy vient de subir une défaite difficile contre Derrick Lewis, il est donc également à la recherche d’une grande victoire pour reprendre son élan. Les deux grands hommes ne sont séparés que par une place dans le classement, il est donc logique que les deux se connectent pour voir qui se rapproche de la crème de la compétition à 265 livres.

Gagnant: Brian Kelleher

Qui il devrait combattre ensuite: Manny Bermudez

Kelleher a cassé son skid de combat avec une victoire très impressionnante sur Ode Osbourne via la soumission au premier tour. Un combat contre Bermudez semble approprié. Bien sûr, Manny est sur une séquence de deux défaites consécutives, mais Brian a été sur un coup lui-même récemment, donc il n’y a pas de temps pour commencer à devenir pointilleux, surtout quand vous essayez de percer le top 15 vous-même. Les deux hommes ont beaucoup de terrain à parcourir s’ils veulent entrer dans le classement, alors pourquoi ne pas commencer par essayer de vous éliminer? Je ne vois personne d’autre qui ait du sens pour l’un ou l’autre pour le moment.

Gagnant: Carlos Diego Ferreira

Qui devrait-il affronter ensuite: Islam Makhachev

Carlos a remporté sa sixième victoire consécutive avec une soumission impressionnante sur “Showtime”, qui était sa plus grande victoire à ce jour. Ensuite, j’aimerais voir personnellement une confrontation entre Ferreria et Islam Makhachev. Comme Carlos, Islam est également sur une séquence de six victoires consécutives et est en feu depuis 2015. Il a décroché le top 15 il n’y a pas si longtemps, quelque part que Carlos essaie désespérément d’atteindre. C’est une excellente combinaison stylistique, car Makhachev est un praticien accompli du sambo, tandis que le jiu-jitsu de Ferrerira est de niveau supérieur. C’est un combat de choix pour moi, et ce serait formidable pour une excellente télévision.

