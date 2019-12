Résultats de l'UFC 246: «McGregor vs Cowboy», mises à jour en direct play-by-play

L'ancien champion des poids légers de l'UFC, Conor McGregor, fera son retour dans la division des poids welters pour la première fois depuis qu'il a remporté une victoire par décision majoritaire sur Nate Diaz fin 2016, pour combattre un autre vétéran de 155 livres sous la forme d'un finisseur record , Donald Cerrone. Ils mettront en vedette le prochain événement UFC 246 à la carte (PPV), qui nécessite un abonnement à ESPN + pour regarder (inscrivez-vous ici). L'intégralité de la carte préliminaire sera télévisée sur ESPN, ainsi que des offres «préliminaires» sélectionnées qui feront également leur chemin vers le réseau numérique ESPN +. L'action se déroule le samedi 18 janvier 2020 à l'intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, au Nevada, avec l'ex-championne des poids coq, Holly Holm, en revanche Raquel Pennington dans le co-événement principal de l'UFC 246. De plus, l'ancienne candidate au titre des poids paille, Claudia Gadelha, revient vers l'Octogone pour jeter la main à la vénérable Alexa Grasso. Anthony Pettis, Maycee Barber et Aleksei Oleinik seront également en action ce week-end à «Sin City».

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de la carte de combat UFC 246 ci-dessous, en commençant par le ESPN +/ ESPN "Prelims" matchs en ligne, qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l'heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Gardez à l'esprit que nous serons également le lieu des dernières nouvelles, des récapitulations et des analyses post-combat après «McGregor vs Cowboy». Sans plus tarder, voir ci-dessous pour les derniers résultats de l'UFC 246. (Remarque: cela ira de bas en haut; par conséquent, faites défiler vers le bas pour la dernière action détaillée, tour par tour.)

RÉSULTATS RAPIDES UFC 246:

Conor McGregor contre Donald Cerrone

Holly Holm contre Raquel Pennington

Diego Ferreira contre Anthony Pettis

Maycee Barber contre Roxanne Modafferi

Drew Dober contre Nasrat Haqparast

Grant Dawson contre Chas Skelly

Maurice Greene contre Aleksei Oleinik

Claudia Gadelha contre Alexa Grasso

Andre Fili contre Sodiq Yusuff

Askar Askarov contre Tim Elliott

Brian Kelleher contre Ode Osbourne

J.J. Aldrich contre Sabina Mazo

Aleksa Camur contre Justin Ledet

