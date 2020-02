Résultats de l’UFC 247: Jones contre Reyes

MMA Fighting a des résultats UFC 247 pour la carte de combat Jones contre Reyes samedi soir au Toyota Center de Houston, des blogs en direct pour tous les combats de cartes principaux et des mises à jour Twitter UFC 247 en direct.

Dans l’événement principal, Jon Jones défend son titre des poids lourds légers de l’UFC contre le concurrent n ° 1 Dominick Reyes.

La co-vedette présente un autre combat pour le titre alors que la championne des poids mouches Valentina Shevchenko affronte Katlyn Chookagian.

Découvrez les résultats de l’UFC 247 ci-dessous.

Carte principale (22 h HE, ESPN + paiement à la séance)

Jon Jones contre Dominick Reyes

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Carte préliminaire (ESPN, 20 h HE)

James Krause contre Trevin Giles

Alex Morono contre Kalinn Williams

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Miles Johns contre Mario Bautista

Premières rondes préliminaires (ESPN +, 18 h 30 HE)

Journey Newson contre Domingo Pilarte

Andre Ewell contre Jonathan Martinez

Austin Lingo contre Youssef Zalal