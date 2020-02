Résultats de l’UFC 247: les plus grands gagnants et perdants de «Jones vs Reyes» hier soir à Houston

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 8 février 2020) alors que l’UFC 247 descendait de l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas. Dans l’acte en tête d’affiche, Jon Jones a échappé à “H-Town” avec son titre Light Heavyweight après avoir obtenu une décision unanime contre Dominick Reyes (voir). Dans le co-événement principal de la soirée, Valentina Shevchenko a dominé Katlyn Chookagian en route vers une victoire par élimination directe au troisième tour (récapitulation).

Plus grand gagnant: Jon Jones

Peu importe si vous pensez qu’il aurait dû obtenir le feu vert ou non (je pense personnellement que Reyes a fait juste assez pour gagner), la victoire elle-même était énorme pour “Bones”, car il a dépassé Georges St-Pierre avec sa quatorzième victoire consécutive au championnat, le le plus dans l’histoire de l’UFC. Il a également marqué sa onzième défense du titre, ajoutant à son curriculum vitae déjà empilé. Ce n’était pas une promenade dans le parc pour Jones, alors que Reyes a tenu parole et l’a portée au champion du saut. Mais donnez le crédit là où le mérite est dû, Jon a creusé profondément dans les rondes de championnat pour influencer les juges. Par la suite, Jones a donné ses accessoires à Reyes, et bien qu’il y en ait beaucoup qui appellent à une refonte instantanée, je doute fortement que “Bones” accordera “The Devastator” et une revanche immédiate. Vous ne pouvez pas être en colère contre Jones pour la décision, et cela aurait vraiment pu aller dans les deux sens. De plus, ce n’était pas un vol par un effort d’imagination, mais celui qui l’avait 49-46 pour Jones ne devrait pas être autorisé à juger à nouveau un combat.

Finaliste: Valentina Shevchenko

Gardons les choses réelles ici, “Bullet” est une mauvaise femme, car elle a complètement dominé Katelyn Chookagian avant de mettre la touche finale au troisième tour de leur combat pour le titre Flyweight. Je veux dire que c’était une clinique, et Valentina n’a pas seulement marqué sa troisième défense de titre consécutive, elle s’est solidifiée comme l’une des meilleures combattantes livre pour livre au monde, juste derrière l’actuelle «championne», Amanda Nunes. Par coïncidence, les deux seules défaites de Shevchenko à l’UFC sont tombées aux mains de Nunes, sa défaite la plus récente contre “Lionne” à l’UFC 215 ayant été prise par décision partagée. Oui, Valentina a beaucoup de monde à battre à 125 livres, mais il n’y a pas un combattant qui se démarque pour le moment qui mérite un coup de titre. Cela étant dit, cela ne me dérangerait pas de voir Shevchenko monter pour combattre Nunes à Bantamweight une troisième fois. Je sais que c’est long, mais je veux ce que je veux.

Le plus grand perdant: Juan Adams

Nous ne faisons que comparer les statistiques ici, et Adams a eu du mal ces derniers temps. Sa défaite par KO technique contre Justin Tafa est sa troisième défaite consécutive, portant son record à 1-3 à l’intérieur de l’Octogone. Avec sa seule victoire à l’UFC sur Chris de la Rocha, Juan n’a pas fait assez pour montrer qu’il peut frapper avec les grands garçons de la promotion après avoir obtenu une place sur la liste en raison de son élimination directe au premier tour de la “Série Contender”. Où Adams va d’ici est la supposition de n’importe qui, mais il n’a pas la longévité à l’intérieur de l’Octogone pour compter uniquement sur cela pour lui faire un autre combat à l’intérieur de la cage à huit côtés afin d’éviter le glissement rose.

