Résultats de l’UFC 247: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale de «Jones vs Reyes»

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était de retour la nuit dernière (samedi 8 février 2020) alors que l’UFC 247 descendait de l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas. Dans l’événement principal, Jon Jones s’est échappé de “H-Town” avec son titre Light Heavyweight après avoir obtenu une décision unanime contre Dominick Reyes (voir) à la suite d’une lutte pour le titre exténuante en cinq rounds. Dans le co-événement principal de la soirée, Valentina Shevchenko a dominé Katlyn Chookagian en route vers une victoire par élimination directe au troisième tour (récapitulation) pour mériter sa troisième défense de titre consécutive.

Gagnant: Jon Jones

Qui devrait-il affronter ensuite: Corey Anderson contre Jan Blachowicz gagnant

Idéalement, j’aimerais voir un match revanche contre Dominick Reyes, mais Jones est le champion ici et il n’a pas à accorder à “The Devastator” une remise à neuf instantanée, car il préfère affronter quelqu’un de nouveau à ajouter à son CV toujours impressionnant. Alors qu’Anderson (n ° 5) et Blachowicz (n ° 6) se préparent à faire la une des événements de l’UFC Fight Night 167 le week-end prochain (samedi 15 février) à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, les deux hommes ont quelque chose en plus à se battre avec La dernière victoire de Jon. Avec une performance impressionnante, le vainqueur peut glisser dans le prochain combat pour le titre. Jones n’ira pas au Heavyweight de sitôt, et un combat contre Israël Adesanya, eh bien, je pense que nous devrions simplement oublier cela. Jones veut rester à 205 livres et Anderson ou Blachowicz est le suivant. Clair et simple.

Gagnante: Valentina Shevchenko

Qui devrait-elle affronter ensuite: Amanda Nunes

Ne me flambe pas, écoute-moi. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’autre combattante de 125 livres qui en ait fait assez pour justifier une chance au titre de “Bullet”, indépendamment de ce que dit cette liste. Lorsque vous regardez le classement, le top 10 ne le coupe pas pour le moment. Elle a déjà retiré Chookagian et Jessica Eye (violemment). Joanne Calderwood est à peine revenue dans la colonne des victoires lors de son dernier combat, tandis que Jennifer Maia vient de perdre. Roxanne Modaferri est sur une séquence de victoires d’un combat, Viviane Araujo vient de perdre, tandis que Lauren Murphy (n ° 7) est le seul combattant dans le top 10 autre que Valentina qui a remporté des victoires consécutives. Et n’oublions pas que le train hype Maycee Barber a récemment déraillé. Nunes, quant à elle, fait toujours des ravages chez les poids coq et poids plume, et a déclaré qu’une défense de son sangle de 135 livres serait la prochaine. Dans cette division, c’est un peu la même histoire que chez Flyweight, personne ne se démarque vraiment pour le moment. Donc, alors que ces deux divisions se joueront au cours de la prochaine année, j’aimerais voir le livre de promotion Shevchenko vs Nunes troisième partie à 135 livres. Oui, Nunes a deux victoires sur Valentina, mais sa deuxième victoire à l’UFC 215 était un peu trop proche pour le confort. La semaine de la lutte internationale en juillet semble être un bon point d’atterrissage en tant que co-vedette pour Usman vs Masvidal.

Gagnant: Derrick Lewis

Qui devrait-il affronter ensuite: Curtis Blaydes

C’est un combat que je souhaite depuis un certain temps maintenant, et il est plus logique que jamais. Curtis est sur une séquence de trois victoires consécutives, tandis que «Black Beast» a remporté deux matchs de suite. Junior dos Santos est fermement hors du mélange pour le moment, tandis que Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruick devraient entrer en collision le mois prochain. Un combat de trilogie entre Daniel Cormier et Stipe Miocic est toujours en suspens, il est donc logique que Derrick et Curtis abandonnent pour faire bouger les choses. Le gagnant peut cimenter son tir sur la sangle de division.

Gagnant: Justin Tafa

Qui devrait-il affronter ensuite: Stefan Struve

Tafa a remporté sa première victoire à l’UFC de manière impressionnante en éliminant Juan Adams. Cela dit, il est encore très jeune dans sa carrière globale d’arts martiaux mixtes (MMA), il a donc un chemin à parcourir avant de commencer à combattre la crème de la crème, évidemment. Bien que Struve soit une figure bien connue, il ne fait pas partie du top 15 depuis un certain temps maintenant. Il serait un bon test pour le joueur de 26 ans, qui cherche à monter dans le mix plus tôt que tard. Une victoire sur “Skyscraper” aide à lui donner un élan. D’un autre côté, une victoire pour Stefan pourrait être un bon tournant dans sa carrière.

Gagnant: Dan Ige

Qui devrait-il affronter ensuite: Shane Burgos

Ige a décroché sa cinquième victoire consécutive contre Mirsad Bektic dans un combat assez serré dans “H-Town”, ce qui l’aidera à viser de plus grands combats à l’avenir. Je creuse un combat contre Burgos, qui a remporté trois matchs de suite et six de sept au total dans l’Octogone. Les deux hommes sont des candidats prometteurs et en hausse, et leurs chemins se croiseront finalement. Avec tous les deux à la recherche d’une place dans le top 15, le moment est venu de voir qui prendra la prochaine grande étape.

Pour les résultats et la couverture complets de l’UFC 247, cliquez sur ici.