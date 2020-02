Résultats de l’UFC 247: mises à jour en direct, faits saillants, vidéos de combat | «Jones vs Reyes»

Contributeurs:





Personnel de MMAmania.com

Résultats UFC 247 en direct en ligne: Ultimate Fighting Championship (UFC) revient à ESPN + Pay-per-view (PPV) CE SOIR (samedi 8 février 2020) avec le retour du champion le plus dominant de la promotion, Jon Jones, qui s’emmêlera avec Dominick Reyes (12), le champion invaincu des poids lourds légers invaincu. -0), dans un événement principal qui est prévu pour cinq tours. Jones a essentiellement nettoyé la division des 205 livres, Reyes – et peut-être Corey Anderson – étant les seuls noms qui lui restent à renverser avant de se tourner vers la liste des poids lourds. Dans la co-vedette de l’UFC 247, qui émanera de l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas, la candidate au poids plume Katlyn Chookagian, la mieux classée, tentera de détrôner la reine des 125 livres, Valentina Shevchenko, qui est une favorite stupéfiante (-1400) à conserver son titre.

C’est un double dip de championnat!

MMAmania.com fournira une couverture des résultats cloche à cloche de l’UFC 247 en ligne en direct toute la soirée et (tard) la nuit, y compris les dernières mises à jour des combats, les récapitulations des combats, les faits saillants vidéo, les gagnants, les perdants, les flux de conférence de presse et tous les autres retombées post-combat que vous pouvez gérer bien dimanche. Bouclez! Nous aurons toutes les nouvelles qui peuvent être imprimées et bien plus encore. Nous avons l’intégralité de la carte de l’UFC 247 – y compris les matchs de sous-cartes «Prelims» sur Fight Pass /ESPN + et ESPN – tous couverts ci-dessous dans notre flux complet d’histoires.

N’oubliez pas non plus que nous offrirons une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 247. ICI, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.