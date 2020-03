Résultats de l’UFC 248: «Adesanya vs Romero», mises à jour en direct play-by-play

UFC 248: “Adesanya vs Romero” descend ce samedi. nuit (7 mars 2020), en direct sur le pay-per-view (PPV) depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, en vedette par la confrontation des poids moyens entre Israel Adesanya (champion) et Yoel Romero (challenger). Assurez-vous d’obtenir votre abonnement à ESPN + RIGHT ICI avant l’heure du spectacle afin de ne pas vous laisser brouiller à la dernière minute. L’UFC 248 mettra également en vedette le co-événement poids paille entre la championne Weili Zhang et l’ancienne tenante du titre Joanna Jedrzejczyk, dans ce qui marque la première défense du titre pour le percutant «Magnum». Les vétérans de longue date Beneil Dariush, Neil Magny et Alex Oliveira verront également l’action sur la carte principale à cinq combats, qui suit les offres “Prelims” sur ESPN et ESPN +.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de la carte de combat UFC 248 ci-dessous, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Gardez à l’esprit que nous serons également le lieu des dernières nouvelles, des récapitulations et des analyses post-combat après “Adesanya vs Romero”. Sans plus tarder, voir ci-dessous les derniers résultats de l’UFC 248. (Remarque: cela ira de bas en haut; par conséquent, faites défiler vers le bas pour la dernière action détaillée tour par tour.)

RÉSULTATS RAPIDES UFC 248:

Israël Adesanya contre Yoel Romero

Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Li Jingliang contre Neil Magny

Max Griffin contre Alex Oliveira

Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Austin Hubbard contre Mark Madsen

Saparbek Safarov contre Rodolfo Vieira

Gerald Meerschaert contre Deron Winn

Polyana Viana contre Emily Whitmire

Jamall Emmers contre Giga Chikadze

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

UFC 248 JOUER PAR JEU:

185 lb: UFC Poids moyen Champion d’Israël Adesanya contre Yoel Romero

115 lb: UFC Paille Champion Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

155 lb: Beneil Dariush contre Drakkar Klose

170 lb: Li Jingliang contre Neil Magny

170 lb: Max Griffin contre Alex Oliveira

135 lb: Sean O’Malley contre. Jose Quinonez

155 lb: Austin Hubbard contre Mark Madsen

185 livres: Saparbek Safarov contre Rodolfo Vieira

185 lb: Gerald Meerschaert contre. Deron Winn

115 lb: Polyana Viana contre Emily Whitmire

135 lb: Jamall Emmers contre Giga Chikadze

135 lb: Danaa Batgerel contre. Guido Cannetti

