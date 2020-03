Résultats de l’UFC 248: Beneil Dariush réussit un superbe KO sur Drakkar Klose

Les vétérans poids léger Beneil Dariush et Drakkar Klose – tous deux sur des séquences de victoires en trois combats – ont verrouillé les cornes ce soir (samedi 20 mars 2020) sur la carte principale de paiement à la vue (PPV) de l’UFC 248, qui a eu lieu à l’intérieur de T -Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Ce fut un match solide, le vainqueur cherchant à percer le Top 15. Et il semblait que Klose avait Dariush sur ses pieds au début du deuxième tour, avant que le spécialiste de la soumission d’origine iranienne ne revienne avec un arrêt choquant.

Dariush a commencé l’action avec un coup de pied dur dans l’intestin, mais Klose a riposté avec deux coups durs à l’étage. Dariush n’aimait pas ça alors il a fermé la distance et a jeté Klose sur le dos le long de la cage. Klose, cependant, se remit rapidement sur pied, avec Dariush drapé sur son dos. Dariush s’est enroulé autour de Klose, qui combattait les mains de Dariush, tout en portant tout son poids. Dariush commença à boxer ses oreilles par derrière, ses jambes bloquées autour de Klose dans un triangle corporel serré. Dariush a finalement pu glisser son bras sous le menton de Klose – et il avait presque un étranglement à l’arrière bloqué à plusieurs reprises – mais il a continué à décoller ses mains, survivant d’une manière ou d’une autre à Dariush menaçant pendant plus de trois minutes.

Klose chercha à accélérer le rythme, forant Dariush avec des coups durs et propres pour commencer la deuxième strophe. Il vacilla et recula, apparemment à quelques instants de la fin. Mais, en reculant contre la clôture, il a riposté avec un crochet droit dur sur la tempe. Klose était vacillant alors que Dariush continuait de le suivre vers la clôture, où il se connecta avec une main gauche affleurante qui plia Klose comme un costume bon marché. Quelle tournure des événements – Dariush était sur le point de se faire éliminer, puis quelques secondes plus tard, a enregistré la toute première arrivée de Klose.

Quelle séquence violente!

