Résultats de l’UFC 248: les décisions d’Israël Adesanya ont désintéressé Yoel Romero dans un combat vraiment, vraiment bizarre

Malgré des pertes consécutives, Yoel Romero, poids moyen numéro 3, «Boogeyman», a obtenu un tir au titre pour combattre le dynamique champion de 185 livres, Israel Adesanya, ce soir (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 , qui a eu lieu à l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Adesanya a en fait appelé le terrifiant «Soldat de Dieu» après que le concurrent n ° 1, Paulo Costa, a été mis à l’écart d’une blessure. Et il savait apparemment ce qu’il faisait, je suppose, remportant une décision unanime dans ce qui ne peut être décrit que comme un combat vraiment bizarre (voir les faits saillants).

Romero sortit de son coin, ses mains protégeant sa tête, se déplaçant à peine pour commencer le combat. Adesanya, ne sachant pas vraiment quoi en penser, a rebondi et feint à portée, ne lançant rien avant un coup de pied bas plus d’une minute après le début du match. Deux minutes plus tard, l’arbitre les a encouragés à commencer à se battre, mais aucun ne s’est vraiment senti obligé de le faire. Adesanya a finalement commencé à s’ouvrir vers la fin des deux minutes, mais Romero a répondu avec un tir cinglant qui se connectait à l’œil gauche de “Last Stylebender”. Romero a finalement semblé prendre vie avec 30 secondes restantes, rebondissant et sautillant à travers la cage, mais cela s’est terminé par une grêle de huées de la foule frustrée.

Adesanya a cherché à trouver une ouverture tôt, et quand il s’est précipité pour essayer de poser un genou, Romero a riposté avec un violent coup de main. Adesanya a marqué avec un joli coup de pied au corps, puis avec un coup de pied à l’intérieur de la jambe, tout en restant hors de portée. Adesanya semblait frustrée, mais juste comme ça, Romero a explosé avec un barrage de coups de poing le long de la cage qui avait l’air bien pire qu’elle ne l’était. Adesanya allait bien, mais l’explosivité de Romero était sans aucun doute dans son esprit. En fin de compte, malgré les rafales aléatoires de Romero, ce fut cinq minutes plutôt sans incident.

Adesanya a débouché un coup de pied haut au début du troisième tour, que Romero a esquivé et a tenté de contrer, mais il a respiré. La paire a échangé des coups bas, mais encore une fois, le rythme était super lent. Néanmoins, Adesanya a continué à marquer des points avec ses pieds, mitraillant Romero à distance avec une bonne dose de coups de pied. Adesanya s’est connecté avec quelques coups, puis un coup de tête, alors que la manche s’est terminée avec Romero, encore une fois, offrant très peu de sortie offensive.

Pour commencer les rondes de championnat, l’arbitre a rappelé aux deux combattants qu’ils devaient donner aux juges «quelque chose à marquer». Après un peu plus de non-action – puis un bref arrêt pour un coup de œil par inadvertance – Romero a explosé pour un rare démontage, mais Adesanya est revenu rapidement sur ses pieds. Romero a effectivement commencé à accélérer le rythme après une autre suggestion de l’arbitre, mais Adesanya était introuvable alors que le Cubain tentait de se rapprocher. Romero a réussi à créer une mêlée lors d’une autre tentative de retrait, ainsi qu’à décocher une paire de coups brillants, mais ce n’était pas suffisant pour gagner la manche.

Il était assez clair que Romero était en panne sur les tableaux de bord des juges avant le cinquième et dernier cadre. Mais, il était également clair qu’il avait essentiellement conservé toute son énergie pendant les cinq dernières minutes. Sa production a augmenté, mais certainement pas au niveau de quelqu’un qui a fait du shadowbox pendant 20 minutes, espérant voler un titre dans les dernières minutes. Ce fut un combat vraiment bizarre, où Romero n’a montré aucune sorte de feu ou d’émotion qu’après la cloche finale.

Adesanya a obtenu la décision, mais après un co-événement explosif qui a totalisé environ un million de frappes combinées, cet événement principal est tombé vraiment, vraiment plat.

