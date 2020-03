Résultats de l’UFC 248: les plus grands gagnants et perdants pour «Adesanya vs Romero» hier soir à Las Vegas

L’UFC 248 est tombé hier soir (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, qui a vu Israël Adesanya défendre son titre de poids moyen après avoir dominé Yoel Romero dans un combat en tête d’affiche plutôt terne (voir à nouveau ici) . Dans l’acte en tête d’affiche, Weili Zhang défend le titre de son poids de la paille féminin contre Joanna Jedrzejczyk dans un combat épique pour les titres. (points forts)

Plus grand gagnant: Weili Zhang

Si vous ne pensiez pas que Zhang était une star auparavant, tous les sceptiques étaient convaincus après sa performance épique dans son combat de titre classique contre Jedrzejczyk. Pendant cinq rounds, les talentueux 155 livres se sont affrontés, résultant en l’un des meilleurs combats de tous les temps et une défense du titre réussie pour “Magnum”. En effet, Weili a prouvé qu’elle pouvait se lécher et continuer à coutil, et que la Chine avait une étoile bonafied, tout comme l’UFC. C’est maintenant 21 victoires consécutives pour Zhang, qui a prouvé au reste de la division que s’ils veulent la détrôner, ils feraient mieux de préparer un déjeuner et d’être prêts à faire des heures supplémentaires, car elle est une noix difficile à casser et ne donnera pas son titre monte trop facilement. C’était une performance de tous les temps des deux dames qui a fait chanter les louanges de chacun après la fin de la poussière.

Finaliste: Sean O’Malley

Oui, il y a eu d’autres victoires impressionnantes tout au long de la nuit qui auraient pu mériter cette place, mais pour Sean, c’était une grande victoire pour tant de raisons. Pour commencer, obtenir une victoire après une mise à pied de deux ans qui l’a vu combattre tout au long de l’Agence américaine antidopage (USADA), était important pour son stock et sa confiance. Et comme je l’ai mentionné dans cette pièce, Dana White est vraiment haut sur “Suga Sean”, mais pour garder la faveur, l’ancien alun “Contender Series” a dû livrer de son côté. Et c’est exactement ce qu’il a fait en éliminant Jose Quinonez dès le premier tour, prouvant que le battage médiatique et la poussée autour de lui sont en effet justifiés. Il a également gagné 50 000 $ supplémentaires en bonus après le combat, ce qui est très bienvenu car ses revenus ont probablement été limités pendant son hiatus prolongé.

Plus grand perdant: Yoel Romero

Quelle stratégie Romero a inventé dans le laboratoire est au-delà de ce que n’importe qui peut comprendre, car “Soldat de Dieu” ne l’a tout simplement pas amené le soir venu. C’était une performance bizarre de l’un des combattants les plus dangereux et violents de l’histoire du sport, avec tout le monde se grattant la tête par la suite, Dana White inclus. La défaite est de trois d’affilée pour Romero, qui vient peut-être de disputer son dernier combat pour le titre dans l’Octogone. Cela ne veut pas dire que Yoel ne peut pas enchaîner quelques victoires rapidement pour remettre son nom en considération, mais il devra toujours convaincre Dana White and Co. une fois qu’il sera là pour lui donner une autre chance. Et comme tout le monde le sait, il est plus facile de dire que de renverser les sourcils de White.

