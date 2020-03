Résultats de l’UFC 248: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale ‘Adesanya vs Romero’

L’UFC 248 est tombé hier soir (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, qui a vu Israël Adesanya défendre son titre de poids moyen après avoir battu Yoel Romero dans un combat en tête d’affiche qui n’a pas été à la hauteur de la facturation. (voir à nouveau ici). Dans l’acte en tête d’affiche, Weili Zhang a défendu le titre féminin de son poids de paille contre Joanna Jedrzejczyk dans un épique combat pour le titre. (points forts)

Gagnant: Israel Adesanya

Qui il devrait combattre ensuite: Paulo Costa



C’est le combat pour le titre qui aurait dû être fait hier soir si “Borrachinha” n’avait pas subi de blessure. Mais Dana White a déjà confirmé que Costa allait essayer de détrôner Adesanya ensuite. L’avance va être folle, car les deux hommes ont un mépris réel l’un envers l’autre. En ce qui concerne le combat lui-même, eh bien, je suis sûr qu’il ne faudra pas beaucoup pour compléter l’offre de la nuit dernière. Je m’attends fermement à ce que ce combat se termine plus tôt que tard. En supposant que Costa est autorisé à revenir … par un vrai médecin cette fois.

Gagnante: Weili Zhang

Qui elle devrait combattre ensuite: Marina Rodriguez ou Andrade vs Namajunas vainqueur



Pour le prochain combat de Weili, nous allons devoir attendre et voir l’approche. Les anciennes prétendantes au titre, Rose Namajunas et Jessica Andrade, devraient se jeter à l’UFC 249 le mois prochain, afin que ce combat puisse avoir des implications majeures dans le combat pour le titre. Il serait difficile de réserver à nouveau Andrade contre Zhang après que Weili ait éliminé “Bate Estaca” il n’y a pas si longtemps en moins d’une minute. Mais si Namajunas gagne, je peux voir la promotion lui donner le combat de championnat suivant. Rodriguez, quant à elle, est invaincue à 12-0-2, subissant deux nuls dans sa carrière dans l’Octogone. Mais si elle peut vaincre Claudia Gadelha le 2 mai, elle peut faire d’énormes progrès dans le classement et se faufiler dans un combat pour le titre.

Gagnant: Neil Magny



Qui il devrait combattre ensuite: Gilbert Burns ou Demian Mai



Neil a appelé à une confrontation contre “Maverick” après sa grande victoire sur Li Jingliang. Mais je ne pense pas que ce combat ait beaucoup de sens pour Chiesa. “Maverick” est 3-0 depuis qu’il est passé au poids welter avec des victoires sur Rafael dos Anjos, Diego Sanchez et Carlos Condit, donc prendre un combat à haut risque et à faible récompense contre Magny n’a pas de sens. Est-ce que je veux le voir? Oui! Mais Chiesa (n ° 7) a de plus grandes aspirations pour son prochain combat à Colby Covington, bien que je ne pense pas que cela se produira non plus. Un combat contre Gilbert Burns ou Demian Maia a plus de sens pour Magny pour le moment. Les deux hommes devraient entrer en collision la semaine prochaine à l’UFC Fight Night 170, de sorte que le gagnant pourra être le prochain partenaire de danse de Magny.

Gagnant: Beneil Dariush



Qui il devrait combattre ensuite: Gregor Gillespie



Ne regardez pas maintenant, mais Dariush a remporté quatre matchs de suite après avoir éliminé Drakkar Klose de façon spectaculaire la nuit dernière à “Sin City”. J’aime un combat entre lui et Gregor Gillespie ensuite. Gregor a subi la première perte de sa carrière à l’UFC 244 après avoir été éliminé par Kevin Lee, il a donc besoin d’une belle victoire pour se remettre sur la bonne voie. Pour Dariush, donner à Gillespie sa deuxième défaite consécutive serait énorme pour ses propres objectifs, qui est de percer le top 10 et de se rapprocher d’un combat pour le titre.

Gagnant: Alex Oliveira



Qui il devrait combattre ensuite: James Vick



Oliveira a cassé son skid de trois combats à l’UFC 248 en battant Max Griffin, tandis que Vick a subi sa quatrième défaite consécutive contre Niko Price en octobre dernier. Un combat entre ces deux combattants en difficulté est donc logique. Alors qu’Alex est de retour dans le cercle des gagnants, il n’est pas en mesure d’exiger des combats ou de refuser des offres. Les deux hommes essaient simplement d’effacer leurs malheurs et de prendre de l’élan partout où ils peuvent l’obtenir.

Pour les résultats complets de l’UFC 248: «Adesanya vs Romero» et play-by-play, cliquez sur ICI!