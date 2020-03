Résultats de l’UFC 248, récapitulation et récapitulation des liens: Romero pond un œuf, Zhang conserve un classique brutal

L’UFC 248 est dans les livres, produisant le meilleur combat de l’année, ainsi que le pire, lors de l’action “Adesanya vs Romero” à la carte (PPV) samedi dernier. nuit (7 mars 2020) sur ESPN + depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La tête d’affiche des poids moyens entre le chef de file de la division, Israel Adesanya, et le concurrent de la puissance, Yoel Romero, a été un véritable échec, car les fans ont souffert pendant cinq rounds de … enfin, presque rien. Le co-événement poids paille, cependant, nous a donné le plus grand combat de MMA féminin de tous les temps grâce à la championne Weili Zhang et à l’ancienne tenante du titre Joanna Jedrzejczyk.

Les vétérans de longue date Beneil Dariush, Neil Magny et Alex Oliveira sont également rentrés chez eux avec des victoires.

Si vous avez raté les affrontements du championnat de samedi dernier ou la couverture mur à mur que nous avons amené les fans ici sur MMAmania.com, ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert un résumé complet des liens UFC 248 ci-dessous.

Voici une liste de certains des titres les plus importants du week-end dernier.

UFC 248: Les combats

Résultats en direct et play-by-play

Israël Adesanya bat Yoel Romero – Résumé

Weili Zhang survit à Joanna Jedrzejczyk – Faits saillants

Beneil Dariush écrase Drakkar Klose – Récap

Sean O’Malley soumet Jose Quinonez – Faits saillants

Gerald Meerschaert utilise Deron Winn – Faits saillants

Écoles Rodolfo Vieira Saparbek Safarov – Faits saillants

Danaa Batgerel arrête Guido Cannetti – Faits saillants

UFC 248: Entretien ménager après le combat

Vidéo de la conférence de presse d’après-combat

Bonus et récompenses

Récapitulatif de l’événement UFC 248

Les plus grands gagnants, perdants

Prochains matchs à faire

UFC 248 salaires

Dana White réagit (défavorablement) à l’événement principal

Joanna Jedrzejczyk a grandi une deuxième tête

Autres histoires notables du week-end dernier:

Brian Ortega, heureux de la claque, jeté de l’UFC 248

Justin Gaethje prêt à frapper Dana White

Regardez la première conférence de presse de l’UFC 249

Dana White veut Jon Jones contre Dominick Reyes 2

Conor McGregor a une opinion

Michael Bisping pense qu’il peut battre Israël Adesanya

Daniel Cormier ne nagera pas sous le pont de Jon Jones

Dernier épisode du podcast Two-Point Deduction

Cela devrait à peu près couvrir.

L’UFC reviendra à l’action ce week-end avec l’UFC Fight Night 170: «Lee vs Oliveira», une extravagance de sports de combat sur ESPN +, qui aura lieu au Nilson Nelson Gymnasium à Brasilia, Brésil, le samedi 14 mars 2020 (plus sur cette carte) ici).

Pour encore plus d’événements UFC à venir, cliquez ici.