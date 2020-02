Résultats de l’UFC Auckland: matchs à faire pour les gagnants de la carte principale «Felder vs Hooker»

L’UFC Fight Night 168 est tombé hier soir depuis l’intérieur de Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, sur ESPN +. Dans l’événement principal de la soirée, Paul Felder et Dan Hooker sont entrés en collision dans une confrontation légère qui a vu Hooker s’échapper avec une victoire par décision partagée (faits saillants). Dans l’événement co-principal, Jimmy Crute a soumis Michal Oleksiejczuk au tout premier tour avec un kimura (voir).

Gagnant: Dan Hooker

Qui il devrait combattre ensuite: Justin Gaethje

Vainqueur de trois matchs de suite et sept de huit au total, Hooker a remporté une énorme victoire en éliminant le «Irish Dragon» en Nouvelle-Zélande. La victoire devrait être assez bonne pour le rapprocher du Top 5, ce qui signifie des combats plus importants à l’avenir. Un combat contre Gaethje a du sens, car “The Highlight” a été vu pour la dernière fois assommer “Cowboy”, et est actuellement l’homme n ° 4 de la division. Justin n’a pas été en mesure de verrouiller un combat pendant un moment, car il a les yeux rivés sur Conor McGregor. S’il est peu probable que ce combat survienne de sitôt, il serait dans le meilleur intérêt de Gaethje d’accepter ce combat, car cela pourrait le rapprocher de son tir tant désiré sur la sangle.

Gagnant: Jimmy Crute

Qui il devrait combattre ensuite: Devin Clark

Crute a retrouvé ses voies gagnantes après avoir éliminé Michał Oleksiejczuk via kimura, forçant le robinet au tout premier tour. Prochain pour Crute, un combat contre Clark semble attrayant. Il y a quelques semaines, Devon a récemment vu Dequan Townsend à l’UFC Fight Night 167 à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, portant son record de l’UFC à 5-4. J’aime le match pour les deux hommes, car il nous permettra de savoir qui est le plus proche de faire le saut dans le Top 15.

Gagnant: Yan Xiaonan

Qui elle devrait combattre ensuite: Alexa Grasso

Yan a remporté une énorme victoire en battant Karolina Kowalkiewicz lors de l’action des femmes en poids de paille. Un combat contre Grasso pour son prochain défi, car cela pourrait la rapprocher du Top 10 de la division. Oui, Grasso vient de perdre contre l’ancienne championne de division, Carla Esparza, mais elle a toujours un nom décent dans le sport. En battant quelqu’un comme Grasso, Yan peut commencer à avoir quelques globes oculaires en plus. Quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps, car elle est maintenant 5-0 à l’intérieur de l’Octogone et 11-1-1 au total dans sa carrière de MMA.

Gagnant: Zubaira Tukhugov

Qui il devrait combattre ensuite: Cub Swanson

Tukhugov a remporté sa quatrième victoire à l’UFC après avoir battu un très match Kevin Aguilar par KO. Je suis vraiment en train de creuser un combat entre Tukhagov et Swanson. Cub est revenu dans la colonne des victoires en marquant une victoire impressionnante sur Kron Gracie en octobre dernier, interrompant sa séquence de quatre défaites consécutives. Zubaira et Swanson sont actuellement à l’extérieur du classement et ont besoin de grosses victoires pour commencer à progresser. Stylistiquement, le combat pourrait être des bananes et un vrai régal pour les fans de combat.

Gagnant: Marcos Rogerio De Lima

Qui elle devrait combattre ensuite: Tai Tuivasa

Marcos Rogerio De Lima est revenu dans la colonne des victoires après avoir marqué une belle victoire sur Ben Sosoli. C’était la première victoire de De Lima en près d’un an et demi, et une victoire indispensable pour sa confiance. Un match contre Tuivasa serait un autre bon défi pour Sosoli. Ceci, malgré le fait que Tuivasa ait eu du mal ces derniers temps, perdant ses trois derniers matchs. Cela étant dit, Tai a des mains lourdes et peut renverser la situation assez rapidement avec un tir bien placé. J’aime le combat pour les deux grands hommes.

Gagnant: Brad Riddell

Qui il devrait combattre ensuite: Brian Barberena

Riddell a remporté sa cinquième victoire consécutive – deuxième sous la bannière de l’UFC – après avoir éliminé Magomed Musafaev. Une lutte contre Barberena pourrait être un feu d’artifice. «Bam Bam» a concouru aux poids mi-moyens et légers et a désespérément besoin d’une grosse victoire. Je peux le voir redescendre à 155 livres si cette opportunité lui était offerte. Je pense qu’un mouvement vers le bas serait bon pour Barberena, car la division de 170 livres est tout simplement trop empilée pour faire un mouvement pour le moment. Et avec deux défaites consécutives, peut-être qu’un changement de décor ferait des merveilles pour lui. De plus, “Bam Bam” consiste à jouer du spoiler, car il a stoppé l’élan de Sage Northcutt dans ce qui était juste le deuxième combat de “Super” pour l’UFC. S’il peut faire de même avec Riddell, ce pourrait être ce dont il a besoin pour changer sa carrière.

